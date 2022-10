La Red Latinoamericana de Food Design (RedLaFD) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar) invitan a cuatro días de conversaciones abiertas en torno a investigaciones y proyectos, exposiciones culturales, performances, experiencias culinarias y talleres prácticos que conectan diversas voces y sectores del continente en torno al diseño y los alimentos. El acercamiento académico convivirá con un circuito gastronómico pensado para el encuentro y un festival de foodtrucks el último día.

Se condensará así un recorrido de una década desde que se formalizó la Red en Montevideo en 2013, ya que su cometido es “explorar en la teoría y la práctica cómo transformar el ecosistema alimentario y las relaciones que las personas tienen con el alimento para lograr dar forma a futuros deseados”. Los organizadores del 10º Encuentro Latinoamericano de Food Design - Saborear entienden que la premisa se alinea con las reflexiones que dispara el Día Mundial de la Alimentación, que se celebró el 16 de octubre, y con las diversas instancias que se llevan a cabo durante el mes: “Constituye la oportunidad de revisar y actuar sobre la generación de caminos más sostenibles para todos y todas, con la consigna ‘sin dejar a nadie atrás’, en tanto asegurar el acceso a una alimentación sostenible, saludable, accesible, culturalmente apropiada y disfrutable”.

Sinergia y gustos

Saborear desplegará sus actividades en dos sedes: la FADU-Udelar y Dínamo (Atlántida, Canelones). En esos entornos tendrán lugar mesas de diálogo e intercambios a partir de contribuciones de ensayos y pósters, así como el lanzamiento de la tercera edición de la Revista Latinoamericana de Food Design. También el taller Food Design x Educación, indicado para formadores en el área para discutir aspectos didácticos y pedagógicos de experiencias de enseñanza y aprendizaje.

El sábado las actividades se mudan al centro Dínamo, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Intendencia de Canelones, en una jornada de talleres prácticos desde cocina creativa para la innovación social hasta de diseño emocional, con la participación de profesionales del sector. Habrá un acercamiento a los alimentos probióticos, a cargo de la investigadora Suraia Abud, cofundadora de Convida, primera marca de kefir de agua en Uruguay; el equipo detrás de los destilados artesanales Espíritu Nativo, el ingeniero agrónomo Camilo Álvarez y el biotecnólogo y bartender Nicolás Nieto, hablará de las posibilidades de la coctelería con flora nativa, mientras que el chef y emprendedor de origen catalán, Llorenć Sagarra, de Imago (San Sebastián), expondrá sobre “La gastronomía como vector de transformación social”. Este último requiere inscripción específica.

La participación es gratuita y para todo público. La programación detallada se encuentra en www.fooddesign2022.org/ y directamente para anotarse en talleres en ladiaria.com.uy/UlV. Por consultas, dirigirse a [email protected]

Cocinera inspiradora

El restaurate Manzanar (Carlos F Sáez 6463) festeja sus cinco años y esta semana recibirá a la cocinera brasileña Janaína Torres Rueda, que llega junto a su equipo directo de San Pablo. Los anfitriones la presentan como “chef ícono de América Latina 2020, dueña del séptimo mejor restaurante del mundo en la lista de The World 50 Best Restaurants, A Casa do Porco”. Por eso, “seducidos por la fortaleza, liderazgo y creatividad de esta mujer”, la fiesta comenzará el jueves a las 19.30 en la plaza y con música -fueron convocados Roque Bellini y Mateo Milburn- para seguir después en el salón con un menú inspirado en su fuerte, el cerdo, acompañado por vinos Gran Enemigo y El Enemigo. Por reservas y precios, comunicarse al 095121925.

Lanzan Día de las Plazas

El sábado habrá actividades gastronómicas, deportivas, ambientales, espectáculos, intercambio de libros y ensayos de carnaval en 45 espacios capitalinos.

Con el objetivo de revalorizar los espacios públicos como lugares de encuentro y construcción de ciudadanía, así como de promover el cuidado del ambiente, la Intendencia de Montevideo organiza acciones en 45 plazas de los distinos municipios para la jornada del sábado 22.

Las actividades serán gratuitas y abarcan ferias gastronómicas y de emprendimientos, espacios caninos, deportes como parkour, básquetbol 3x3, yoga, fútbol tenis, skate y talleres de hip hop, propuestas recreativas que incluyen cometeadas, festival de folclore, intercambios de libros, intervenciones callejeras y de comparsas, talleres de plástica para niños, espectáculos de orquestas infantiles, así como plantaciones de flores, arbustos y árboles nativos.

Se puede acceder a los horarios y direcciones de cada actividad en montevideo.gub.uy/dia-de-las-plazas.