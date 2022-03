No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ni el método científico ni las evidencias eran respetados en el estreno navideño No miren arriba (Don’t Look Up, Adam McKay, 2021), lo que escandalizaba al astrónomo que personificaba Leonardo DiCaprio. La hipótesis del asteroide que impactaría contra la Tierra, frente a la indiferencia o la estupidez humana, también dividió al público.

Como señala la invitación de la Facultad de Ingeniería al primer coloquio de física presencial del año, fijado para mañana en el anfiteatro del edificio polifuncional José Luis Massera, la película “planteaba, en tono irónico, qué hacer ante el descubrimiento de un objeto en rumbo de colisión con la Tierra, además de satirizar sobre la difícil relación entre la comunidad académica, el sistema político y la opinión pública. La catástrofe que puede generar el impacto de un asteroide o cometas ha sido tema recurrente de la ciencia-ficción; pero también, en los últimos años, es un tema de intensa investigación científica”.

Frente a este panorama, y con un título que dialoga con el taquillero film, el jueves a las 17.00 el profesor Gonzalo Tancredi (director del Departamento de Astronomía, Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República) presentará “Must look up y cómo contribuir a evitar la próxima catástrofe”, ya que desde el descubrimiento con suficiente antelación de los posibles impactores, su caracterización física y la predicción de sus probabilidades de choque con la Tierra, hasta las acciones para mitigar un posible impacto, desviándolo de su curso, o cómo manejar la emergencia ante un inminente evento son temas que se abordan en reuniones científicas, como las Conferencias de Defensa Planetaria.

Para mayor actualización de datos, “en 2021 fue lanzada la misión DART de la NASA, con el objetivo de testear una de las posibles técnicas de deflexión de un asteroide: el impactor cinético. El 26 de setiembre de 2022 se producirá el impacto del asteroide Dimorphos; y podremos medir desde la Tierra cuánto se logró desviar. Nuestro grupo de trabajo viene participando activamente en estas investigaciones, siendo el único en Latinoamérica que participa en la misión”, destaca el científico, quien lidera un proyecto de instalación de una red nacional de cámaras para el monitoreo de meteoros brillantes.

Como reconocimiento a su labor, el asteroide número 5088 lleva el nombre “Tancredi”; fue descubridor, además, de los asteroides (6252) “Montevideo”, (68853) “Vaimaca” y (73342) “Guyunusa”, los primeros descubiertos desde Uruguay. En 2006 participó en la propuesta de la nueva definición de planeta que fue aceptada por la comunidad astronómica; lo que reclasificó a Plutón, pasándolo a considerar un “planeta enano”.

La charla será transmitida en vivo en el canal de Youtube de la Facultad de Ingeniería: www.youtube.com/fingudelar.

Ruta fungófila

Está en línea modohongo.uy, una iniciativa de De La Raíz Films junto con el diseñador gráfico y fotógrafo Alejandro Sequeira, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. El sitio invita a conocer más sobre la naturaleza próxima aunque muchas veces camuflada. Al navegarlo, el usuario ingresa a los parques Roosevelt y Lecocq a través de herramientas digitales que simulan un caminante, y en cada alto se despliegan videos explicativos sobre la funga y las setas que encuentra en su trayecto. “Es posible redescubrir Montevideo como destino silvestre y convertir una caminata urbana en expedición”, asegura Sequeira. La propuesta interactiva ofrece cinco recorridos por dos parques urbanos, en los que se encuentran más de 30 especies de hongos, como el champiñón silvestre, el porcini criollo, el pedo de lobo y el tintorero.

Japón longevo

La Embajada de Japón en Uruguay invita a la conferencia “El equilibrio de la gastronomía japonesa: ¿qué la hace tan saludable?”, a cargo de la profesora Sumiko Miyawaki. Miyawaki explicará cuál es el requerimiento para una comida promedio en cuanto a calidad y en la cantidad justa, y por qué los japoneses viven tanto (tiene más de 86.000 habitantes mayores de 100 años).

La conferencia, programada para el viernes 25 a las 18.00, es gratuita, en modalidad virtual. Habrá un espacio para formular preguntas. Piden inscripción por medio de ladiaria.com.uy/Ugu.

Paella en la parrillita

El jueves habrá música en la vereda en Palermo, ya que La Tira (Magallanes 1104) congrega a los músicos Gonzalo Franco y Mauro Clavijo para amenizar la paella de mar que cocinará Ian Castleton. Los platos serán limitados, así que reservan únicamente por Whatsapp al 099752003 y al 091600573. Los que no lleguen a la paella, sepan que igual habrá un menú especial de carnes en los fuegos. El evento irá de 20.00 a 23.00, es abierto e invitan a ir con silla playera.