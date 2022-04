No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Intercambios sobre nueva oleada migratoria

El sábado 23 a las 13.00 será el finissage y conversatorio de cierre de la exposición Retratos migrantes, miradas sobre la migración reciente latinoamericana a través de fotografías, dibujos en pastel tiza y relatos escritos, que se exhibe en el subsuelo del Museo de las Migraciones (MUMI, Bartolomé Mitre 1550 esquina Piedras). El intercambio, a una semana del desmontaje, será entre invitadas especiales: la doctora en antropología social y coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República) Pilar Uriarte, la artista multidisciplinaria mexicana, diplomada en acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones a los derechos humanos Olga Guerra y Valeria Cabrera, licenciada en artes plásticas por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, donde trabaja en un proyecto de I+D. En la oportunidad también estarán presentes las autoras de la muestra, Lucía Arrieta, Noel Langone y Denisse Torena, junto a algunas de las personas entrevistadas.

Activismo en los pedales

La comunidad inclusiva Todos los Cuerpos en Bicicleta propone pedalear en grupo para que “cualquier persona, independientemente de su peso, su tamaño corporal o su condición física, tenga la experiencia de un recorrido en bicicleta seguro, divertido y motivante. Y que tal vez sea el puntapié inicial para que mucha más gente use la bici como medio de transporte o elemento de recreación”.

La iniciativa, que se concretará el sábado 30 de abril, cuenta con el apoyo de La Mondonga, un colectivo feminista interseccional de disidencias corporales, Liberá tu Bicicleta y Re_Vueltas. Para que no haya obstáculos para sumarse, habrá gratuitamente bicicletas en préstamo para quienes no dispongan de una, pero hay que reservar cupo, un espacio de reparación para aquellos que cuentan con una pero tiene desperfectos, y una clase de práctica para los que hace mucho que no andan. Los rodados rotos serán recogidos durante la semana para ser reparados, junto a su dueño, en la actividad; para eso hay que coordinar con Carlos Bruno, de Liberá, por el 099 437 990.

El recorrido será desde el Velódromo (donde se reúne LTB) hasta Ciudad Vieja (Casa de Piedra, un inmueble recuperado en Juan Carlos Gómez y la rambla), de 15.00 a 17.00, en grupo y a ritmo de paseo, transitando 18 de Julio respetando las señales. Antes de salir se compartirán consejos para pedalear más cómodamente por la ciudad, y habrá una sesión de calentamiento y estiramiento a cargo de profesores de Educación Física. Al llegar se proyectará el corto All Bodies on Bike, de Zeppeli Zeerip, y cuando termine se invitará a una ronda de reflexiones.

Limpieza costera

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, un mojón para pensar sobre la relación con el planeta y sus ecosistemas. En ese marco el sábado, 23 de abril, a las 14.00 se llevará a cabo un taller y recolección de residuos con la sociedad conservacionista Sea Shepherd en la playa Malvín (Rambla O’Higgins, frente a Ancap).

Ya que se estima que un camión de desechos llega al océano cada minuto, la limpieza de los espacios costeros permite retirar elementos peligrosos para los animales del ambiente y darles un destino adecuado.

Para participar hay que registrarse previamente en https://ladiaria.com.uy/UhW y llevar bolsa para recolección de residuos, botellita seca y con tapa para recolectar colillas, guantes, además de respetar el código de vestimenta de la jornada llevando una prenda o accesorio rojo.

Mientras Tanto Cine en Radiopedal

La programación 2022 del ciclo de cine experimental Mientras Tanto Cine, que va por su cuarta edición, empieza el sábado a las 20.00 en Radio Pedal (San Salvador 1510) con entrada libre. Amantes de las instalaciones digitales, las proyecciones en 16 mm y Súper 8, atentos.

Tenis de mesa femenino

El sábado desde las 16.00, en Porongos 2922 esquina Pedernal, Montevideo Tenis de Mesa organiza una actividad pura y exclusivamente para mujeres de todas las edades. La convocatoria es gratuita y sin límite de inscripciones. Prometen la presencia de referentes del deporte, en una tarde llena de actividades relacionadas a esta disciplina, con la meta de que se incremente el porcentaje de mujeres.

Feria en el Municipio F

La primera edición de F de Feria se celebrará el sábado, en el Día del Libro, desde las 13.00 en la plaza Huelga General del Intercambiador Belloni, coorganizada por el Municipio F a través de la sala Lazaroff, el programa Esquinas de la Cultura y Colectivo Sancocho. Se montarán stands de distintas editoriales independientes, habrá actividades para niños, circo, lecturas, talleres, plaza de comidas y música de la mano de Se Armó Kokoa y Facundo García. Además, de 19.00 a 21.00 transcurrirá el Mundial Poético.