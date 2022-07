Pasadas las 9.00 de este viernes se reportó una explosión en un edificio frente al parque de Villa Biarritz, en la calle Leyenda Patria. Según informó el Ministerio del Interior, fue una “explosión de ambiente a nivel” que generó luego un incendio. El piso tres estaba en llamas y destruido.

El director de Bomberos, Ricardo Riaño, informó que hay dos personas con lesiones graves en las vías aéreas y por tanto con “compromiso de vida”, las dos fueron hospitalizadas, junto a otra tercera persona; además, hay otras cinco personas con distintas heridas de entidad.

Juan Antonio Rodríguez, director del servicio de emergencias de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el SAME, contó que los dos heridos graves son “graves quemados”, y que fueron derivados al Hospital Británico. “Graves solo dos, afortunadamente, y digo solo dos porque uno ve las imagenes y uno podría perfectamente esperar que hubiera muchas más víctimas graves”, señaló respecto a la magnitud del accidente.

Foto: Ministerio del Interior.

Otras personas con heridas leves fueron trasladas a centros asistenciales para recibir tratamiento. Rodríguez añadió que no hubo niños lesionados y dijo que “fue un milagro” que no haya mayores consecuencias. Pidió que la gente no se acerque a la zona roja delimitada por el vallado, porque “hay muchos elementos contundentes y cortantes que volaron a mucha distancia y puede haber lesiones secundarias”.

En la zona hay muchísimos vidrios rotos y escombros, incluso a varias cuadras del lugar. La explosión afectó al menos a siete edificios aledaños y uno que está próximo por detrás al edificio de la explosión, en la misma manzana.

Foto: Federico Gutiérrez

En el lugar están trabajando personal del cuartel Centenario y cuartel de Carrasco de Bomberos, efectivos policiales de la Seccional 10ª y equipos médicos y personal de la Intendencia. Se hizo presente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Foto: Federico Gutiérrez

Alvaro Maynard, el alcalde interino del municipio CH, informó que el edificio donde ocurrió la explosión se encuentra “en grave riesgo, no sabemos si puede colapsar”, y señaló que los vecinos no pueden volver a sus residencias por el momento. Si bien no se saben los motivos de la explosión, confirmó que en la medianoche del viernes varios vecinos sintieron olor a gas en el edificio.

Maynard informó que la tradicional feria de los sábados de Villa Biarritz fue suspendida y que hoy se empezará a trabajar en la limpieza de vidrios y escombros que hay por las calles del barrio.

Foto: Federico Gutiérrez

Foto: Federico Gutiérrez

