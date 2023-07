Threads, el nuevo proyecto de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, adelantó su lanzamiento. Se especula que decidieron aprovechar el mal momento de Twitter para lanzar un alternativa muy similar, pero más abierta y sin los límites que impuso recientemente Elon Musk a la red social del pajarito. Desde el miércoles por la noche los uruguayos pueden descargar la aplicación en App Store y Play Store y sumarse a los más de diez millones de usuarios que se descargaron la aplicación en las primeras siete horas desde su lanzamiento.

El crecimiento de usuarios ha sido exponencial. A las dos horas de haberse lanzado ya tenía dos millones de usuarios y en las primeras cuatro horas alcanzó los cinco millones. Así lo informó Zuckerberg en la nueva red social, donde también comentó: “Va a llevar algo de tiempo, pero creo que debería haber una plataforma de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas. Twitter tuvo la oportunidad de hacerlo pero no dio en el clavo. Ojalá nosotros sí”.

¿Qué es Threads y cómo funciona?

Threads forma parte de las redes sociales de microblogging, es decir, aquellas creadas para publicar mensajes de textos cortos. Fue creada por Meta, la empresa dueña de Facebook, Whatsapp e Instagram, y en particular nace como una red asociada a Instagram, a tal punto que las cuentas en ambas redes están conectadas.

Se puede definir como la mezcla entre Twitter y Mastodon, ya que promete tener lo mejor de ambos mundos. Por el lado de Twitter, la red es similar en tanto permite crear publicaciones con texto y sumarle fotografías y videos. Una ventaja de Threads es que tiene un límite de 500 caracteres para los mensajes.

También funciona igual a Twitter en el sentido de que cada usuario puede responder a las publicaciones de otros, compartirlas o citarlas añadiendo un comentario propio. Se pueden ver las publicaciones en un único muro de noticias y muestra el contenido mediante algoritmos, es decir que, además de ver publicaciones de los usuarios a los que se sigue, se podrán ver conversaciones de otros usuarios que el algoritmo entienda que pueden interesar.

Lo que la diferencia es estar unida a Instagram, y esa es la gran apuesta de Meta: vincularse a una plataforma que ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios. Al estar integrada con Instagram, Threads ofrece compartir las publicaciones en historias, aumentando la interacción entre ambas redes y permitiendo que personas que están en Instagram conozcan la nueva plataforma.

Threads también permite buscar usuarios específicos y tiene una sección de notificaciones que permite elegir entre verlas todas o ver las que sean interacciones directas con la cuenta. En el perfil se mostrará el enlace a tu cuenta de Instagram y en esa red también se mostrará el usuario de Threads.

Cada usuario elige si su perfil es privado o público y puede gestionar las menciones, filtrar palabras para que esos mensajes no le aparezcan y silenciar a los usuarios. Ya están habilitadas las funciones de reportar publicaciones y bloquear usuarios, pero aún faltan algunas opciones que son predilectas para los usuarios, como el sistema de mensajería directa o los hashtags para agrupar temas.

Ser parte del fediverso

Uno de los aspectos que promete Threads que lo hacen similar a Mastodon es que no será una red social centralizada. Aseguran que se implementará el protocolo ActivityPub para formar parte del fediverso (término que une “federación” y “universo”). Esto significa que no habrá un único servidor que almacene toda la información, sino una red de servidores independientes. Entre otras cosas, eso implicaría que no sea necesario estar registrado para ver el contenido e interactuar con los usuarios.

“Nuestra visión es que Threads te permita comunicarte con personas de otras plataformas del fediverso que no nos pertenecen ni controlamos. Esto significa que tu perfil de Threads puede seguir a otras personas que usan distintos servidores del fediverso, y estas pueden seguir tu perfil. Tu contenido e información pueden compartirse con dichos servidores, por ejemplo, si interactúas con contenido de otros servidores o si tienen seguidores de otros servidores”, advierte Threads al momento de instalar la aplicación.