Unicef lanza su Portal de Crianza, donde reúne recursos y herramientas vinculados a cada una de las etapas de desarrollo: el embarazo, los primeros años de vida, la edad escolar y la adolescencia. “Es una sección de nuestra web especialmente dirigida a familias y a todos quienes están en contacto o tienen el desafío de acompañar en la crianza de niños, niñas y adolescentes, con información confiable y actualizada”, indicó Victoria Blanc, oficial de comunicaciones de Unicef Uruguay.

“Nosotros generamos mucho material para campañas, herramientas para familias, pero muchas veces nos damos cuenta de que no es tan accesible descargarse una guía, por más que sea gratis; no todo el mundo tiene el tiempo ni las herramientas para consumir la información en ese formato de libro de 50 páginas sobre alimentación saludable, por ejemplo. Entonces, lo que persigue esto es llevarlo a un lenguaje mucho más accesible, en artículos cortos, muy temáticos, que responden a la necesidad del momento que estás viviendo y no sólo para leer, sino que hay videos cortitos, hay un podcast”.

De ese modo, en un solo lugar se ofrecen consejos de expertos y en distintos formatos sobre asuntos de interés en torno a crianza, desarrollo, salud, alimentación y salud mental. Algunos de los temas abordados son: embarazo (sentimientos, puerperio y las etapas del posparto), años escolares (qué hacer con la merienda), salud mental (cómo conversar, los hijos ante la separación o el divorcio de sus padres), primeros años (cómo manejar berrinches y pataletas, agresividad en niños pequeños), adolescencia (privacidad e intimidad en esta etapa, por qué los adolescentes toman riesgos). “Viste que está esta teoría de los micromomentos”, señala Blanc, “que dice que buscás la información según el momento en el que te encontrás. De repente saliste del hospital con tu bebé recién nacido y necesitás información sobre puerpuerio y salud mental, o le vas a dar el primer baño y no tenés ni idea de a qué temperatura poner el agua, o te bajó la leche y no sabés cuánto tiempo te dura en la heladera si te ordeñás... son cosas que te motivan a buscar una respuesta. Necesitás solucionarlo en el momento, no vas a andar llamando al pediatra. La web está organizada pensando en eso”, agregó la vocera.

Para generar el índice y ponderar la información, revisaron las búsquedas más frecuentes en Google sobre crianza, y cruzaron esos datos con las consultas que reciben en redes sociales. Hace un par de años, apunta Blanc, en el proceso de elaboración de una campaña enfocada en adolescentes, Unicef hizo una encuesta a través de la consultora Cifra, para saber cómo se sentían los padres de los jóvenes y qué información requerían. Lo mismo se aplicó en el caso de una campaña sobre crianza respetuosa, sin violencia, en 2019. Esos insumos están hoy volcados en el portal. “Básicamente lo que dicen los padres es que criar es una mochila muy pesada, que se sienten muy solos y que no tienen herramientas. Vos te preparás para tu profesión, pero para ser madre o padre, nadie te prepara y a veces cargás con patrones de cómo fue tu infancia, que no están buenos. Esta iniciativa también viene de la mano de la empatía, porque sabemos que criar es uno de los trabajos más desafiantes, para que los padres puedan disfrutarla y que los chiquilines desarrollen su potencial en un ámbito de protección de derechos”, recalcó.

Dentro del portal, y con el mismo fin, Unicef ofrece un podcast con diez episodios titulado Hablemos de crianza. Allí distintos expertos conversan con madres y padres acerca de acompañar en el crecimiento a niños y adolescentes sanos y felices. Se abordan los desafíos de la lactancia, cómo aprenden a manejar emociones, niños y adolescentes en el mundo digital y cómo fortalecer su autoestima, entre otros. Como al centenar de artículos y producción audiovisual seguirán incorporando nuevos materiales mensualmente, también brindan la opción de suscribirse para recibir datos adicionales.

Algo en qué entretenerse

Las personas mayores de 65 años presentan un mejor estado de salud y de bienestar mental cuando practican un pasatiempo, frente a aquellas que no tienen uno, indica un estudio que publicó el lunes Nature Medicine. Los resultados se basan en un metaanálisis de cinco estudios que examinaron la dedicación a distintas aficiones de 93.263 adultos mayores (la edad media oscilaba entre 71,7 y 75,9 años) de 16 países, entre ellos España, Estados Unidos, Japón, Francia e Italia.

Los autores, coordinados por el University College de Londres (UCL) vieron que tener un hobby se asociaba a un mejor estado general, una mayor satisfacción vital, un mayor nivel de felicidad y menos síntomas depresivos, independientemente del país, sexo, situación de jubilación y la edad de jubilación a nivel nacional.

De los cuatro resultados, la satisfacción con la vida estuvo más fuertemente relacionada con la participación en pasatiempos, que pueden contribuir a través de muchos mecanismos, incluido sentir que se tiene el control de la mente y del cuerpo, encontrar un propósito en la vida y sentirse competentes para abordar los problemas diarios, explicó el UCL.

Los países con un índice mundial de felicidad y una esperanza de vida elevados, como Dinamarca, Suecia y Suiza, también presentaban un alto grado de aficiones, pero, en general, la relación entre tener un hobby y el bienestar mental era relativamente universal en todos los países.

En España se analizaron datos de 2.099 personas, de las que un 51% tenía algún pasatiempo.

La principal autora de la investigación, Karen Max, de la UCL, destacó que los datos “muestran el potencial de las aficiones para proteger a las personas mayores del deterioro de la salud mental y el bienestar relacionado con la edad. Este potencial es coherente en muchos países y entornos culturales”.

Los autores destacaron las grandes desigualdades entre países en términos de aficiones, lo que puede reflejar cómo están estructuradas las sociedades. La lista de intereses incluía artes, manualidades, lectura, juegos, deportes, jardinería, voluntariado y participación en sociedades o clubes; en definitiva, actividades que proporcionan alegría fuera de lo doméstico y lo laboral.

El equipo señaló que los resultados se basan en observaciones y, por lo tanto, no demuestran causalidad, pero sugiere que podrían tener implicaciones para mejorar las experiencias de envejecimiento.