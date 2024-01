Hasta el 17 de marzo el público podrá acceder a propuestas enriquecedoras en el Planetario de Montevideo (Rivera 3275) cada fin de semana.

Los viernes a las 19.00 proyectan Uruguay antártico, un documental nacional con guion y dirección de Leo Scarone, realizado en 360 grados, que permite viajar a la base científica ubicada en la Antártida, a más de 3.000 kilómetros de Montevideo. Prometen una verdadera experiencia inmersiva, apta para mayores de 12 años, con música original de Gonzalo Bouzout, narración a cargo de Leticia Carbajal y producción de sonido de Ismael González Scayola.

Saliendo de la esfera local, los sábados y domingos a las 16.00 también puede verse Arqueoastronomía mexica: entre el espacio y el tiempo. Esta producción ilustra el papel que jugó la observación astronómica para la evolución de las culturas prehispánicas del centro de México. En particular se muestra cómo los mexicas, al ser el último pueblo que arribó al Anahuac, heredaron el conocimiento calendárico y astronómico de culturas predecesoras y lo aplicaron para fundar la capital de su imperio: Tenochtitlán. En este caso la función es sugerida para mayores de cinco años.

También los sábados y domingos a las 17.00 la idea es dar un paseo por el cielo de verano. Mitos y leyendas que distintas civilizaciones vieron en el firmamento, junto a una recorrida por los principales objetos astronómicos visibles en el transcurso de la noche, serán detallados por un conferencista.

En tanto, sábados y domingos a las 18.00 el domo de Villa Dolores exhibe De la Tierra al universo, del cineasta griego Theofanis Matsopoulos, con la banda sonora compuesta por el noruego Johan B Monell. Una exploración desde las antiguas concepciones del cosmos al estado actual de la ciencia.

Por último, pero no menor, está programado El viaje de un fotón, un relato indicado para mayores de 12 años, que va los sábados y domingos a las 19.00. Para seguir el curso desde que se forma en el interior de una distante estrella, esta producción para planetario digital explora algunos procesos de la naturaleza, desde la física de las estrellas hasta el funcionamiento del ojo y el cerebro humanos. Producida por la empresa Carl Zeiss, el equipo del Planetario, con la colaboración de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, hizo la traducción de este espectáculo educativo, que se presenta por primera vez en el mundo con narración en español.

Vale decir que si bien todas las funciones son gratuitas, los ingresos se aseguran exclusivamente por la web: https://ladiaria.com.uy/UqW. Están habilitadas a partir de la hora 18.00 del martes de la semana correspondiente (solamente podrán reservarse localidades para la semana en curso).

A tener presente: la sala se habilita media hora antes de cada función y, una vez que comienza, no se puede ingresar. Cuenta con aire acondicionado permanente a una temperatura de entre 20º C y 23º C. Por eso, en días calurosos, sugieren llevar un abrigo ligero.

Los mayores se mueven

ActivaMente es un programa organizado por la Secretaría de las Personas Mayores en distintas zonas, que fomenta la integración por medio de dinámicas teatrales, musicales, corporales, plásticas, literarias, juegos y paseos grupales. La participación es gratuita y sin inscripción previa.

El programa se desarrolla desde ayer en el Parque de la Amistad, el Complejo Cultural Castillo del Parque Rodó, el Museo Juan Manuel Blanes, la Casa Comunitaria Paso de la Arena, la Casa Comunitaria de Promoción de la Salud Mental de Colón, el Complejo Sacude, el Centro Cultural Termianl Goes y el el Centro Cultural y Deportivo Crece, de Flor de Maroñas. Para informarse sobre días y horarios, comunicarse con la secretaría (Soriano 1426, piso 1) o por los teléfonos 1950 8607, 1950 8610 y 1950 8611.

También continúa el Programa de Verano a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia de Montevideo. En ese caso, los lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 11.00, durante lo que resta de enero y todo febrero, hay gimnasia para adultos mayores con entrada libre en el Jardín Botánico (ingreso por Luis A de Herrera).

Planes literarios

Un Taller de escritura en ojotas –lo que da cuenta de una propuesta relajada– tendrá como epicentro el club cultural Charco (Maldonado 1477), donde ocurrirán dos encuentros, a cargo de Javier Schurman, con lecturas sugeridas y disparadores temáticos para escribir.

Se llevará adelante los lunes 22 y 29 de enero de 17.30 a 19.30. No se requiere experiencia y los cupos son limitados. Por más datos, contactar a [email protected].

Los mundos orbiculares, el espacio de lectura y escritura poética que Hoski (José Luis Gadea) coordina desde el año pasado, se reedita en formato trimestral. El autor de Goes to Goes (Pez en el Hielo, 2021) anuncia así 12 encuentros virtuales, los martes de febrero, marzo y abril, en los que partirá de la lectura de diferentes poetas uruguayxs, centrándose en las formas particulares de cada uno de construir la imagen poética, “y por ende, de construir un universo genuino de lenguaje”, para dedicarse, luego, a escribir poemas individual y colectivamente.

Dará inicio el martes 6 de febrero y continuará a ese ritmo de 20.00 a 22.00. Por más información, escribir a [email protected].

Explica el escritor que “Los mundos orbiculares toma su nombre de la obra Sobre el infinito universo y los mundos (1584), de Giordano Bruno, y alude a una de las formas posibles de los mundos y su ordenamiento armónico. La imagen fue parafraseada por Lautréamont en Los cantos de Maldoror (1869).

Por otra parte, la Escuelita de Autoras propone una experiencia de escritura compartida con mujeres con el propósito de liberar la palabra y la voz propia. Serán cuatro horas de consignas diseñadas para la ocasión, así como de autoras seleccionadas que sirvan de inspiración.

La cita está programada para el sábado 24 de febrero de 15.00 a 19.00 en un jardín de Montevideo. La merienda y las bebidas estarán incluidas. Por reservas: mailto:[email protected].

Lo invisible, elaboración y escritura de recetas personales con vocación comunitaria es la definición de los tres encuentros que Magela Ferrero mantendrá en Escaramuza (Pablo de María 1185). “El taller se propone situarnos en campos comunes de nuestras vidas que por su constante tránsito, uso y requerimiento quedan expuestos al deterioro de las formas, los contenidos y, entonces, la confianza que generan, la identidad que construyen y la esperanza que deberían poder forjar”, anticipa la artista al referirse a la creatividad, la imaginación, el deseo y la memoria.

Estas prácticas tendrán lugar los lunes 22 y 29 de enero y el viernes 2 de febrero entre las 19.00 y las 21.00. Estarán enfocadas en mayores de 16 años. Reciben consultas al correo mailto: [email protected] y al Whatsapp 091 400 034.