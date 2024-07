El sábado 13 de julio se desarrolló el IV Encuentros en la Calle, bajo la consigna “La situación de calle es una herida abierta que nos atraviesa a todxs”, en el Parque de la Amistad. Este encuentro, que comenzó en 2019, es organizado por el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), que está integrado por personas en situación de calle, la Facultad de Ciencias Sociales y un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República (Udelar) junto a vecinos de la zona. Esa instancia contó con el apoyo del Municipio Ch y la participación de organizaciones como El Abrojo, Entramados, Trama, Espacio Compa, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar y personas que están en situación de calle y en refugios.

Mesas temáticas en colectivo

La jornada se inició con un desayuno y cinco mesas de diálogo sobre distintas preocupaciones que afectan a todas las personas en situación de calle en temas como salud mental, violencia, convivencia, la ley de internación compulsiva, y también sobre una posible ley que retome el derecho a la vivienda y el trabajo.

“Las mesas temáticas se arman según las inquietudes del colectivo y las preguntas disparadoras que se realizan al público. Buscan eliminar el estigma de que las personas en calle están ahí por haber tomado malas decisiones. También buscan cambiar la percepción social y generar nuevas alternativas laborales, proyectos de vivienda y leyes que garanticen derechos”, explicó a la diaria Sofía Lans, integrante del equipo interdisciplinario de la Udelar.

En la misma línea, Ángel Batista, integrante de Nitep, expresó que todas las inquietudes trazadas se analizan en la asamblea del colectivo con el fin de buscar soluciones tema por tema. “Este es el cuarto; en los anteriores se plantearon varios temas y, con dedicación, se lograron muchas cosas, entre ellas, más cupo en refugios, se mejoró la alimentación y se abrieron más refugios. Nitep abrió una cooperativa: estamos trabajando para poder, a futuro, sacar más casas colectivas. También tenemos convenio con las policlínicas barriales, para mejorar la atención en salud a personas en situación de calle”, remarcó.

la diaria estuvo recorriendo las mesas de intercambio, que comenzaban con una pregunta a modo de disparador y cada participante opinaba al respecto. Entre rondas, charlas e integridad, escuchamos: “Tener un trabajo y sentirse útil es parte de la convivencia”; “La violencia es un espejo; si sufro, la ejerzo también”; “La falta de todo es violenta, ya a partir de ahí todo es violento”; “El tema es que cuando uno cae en situación de calle es como una pirámide que se cae”; “Yo hace seis meses que estoy esperando un psiquiatra”; “Una ley de situación de calle genera muchas aristas”; “El negocio está en los sistemas de refugio, no en los educadores”; “Fracasan las políticas sociales; una ley nos va a permitir zanjar una cantidad de problemas que estamos atravesando”; “Que nos dejen trabajar, ayuda mutua”; “No hay ley sin lucha antes. Es importante que nos organicemos, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, como lo del 19 de agosto, conversar es el primer paso para todo lo que se viene”.

En ese marco, los participantes fueron rotando en las mesas de diálogo para dejar su opinión en cada una de ellas. Allí se discutieron desde visiones sobre cómo es vivir en la calle hasta vecinos que escucharon y dieron su punto de vista respecto de la convivencia entre todos y disparadores de “posibles soluciones”.

Estela Cerviño, vecina de la zona, dijo a la diaria que en los precabildos uno de los temas más importantes fueron las personas en situación de calle, ya que había un problema de convivencia. “Comenzamos a trabajar este tema haciendo una red de contacto hasta llegar con el colectivo Nitep, que nos abrió las puertas para ayudarlos y estar hoy acá compartiendo con ellos”, destacó.

Resaltó que estos encuentros permiten generar un diálogo enriquecedor entre vecinos y personas en situación de calle, para entender mejor cómo es la cotidianidad, y recalcó que nadie está ajeno a esta realidad. “Queremos mostrar que somos personas como cualquier otra y que cualquiera puede llegar a esta situación”, afirmó.

A 20 años de la masacre de Sé

Cabe recordar que el día elegido para conmemorar el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle en América Latina y el Caribe no fue uno más del calendario. En esa fecha de 2004 ocurrió la Masacre de Sé, un acto discriminatorio en San Pablo, Brasil, en el que, sin ninguna justificación, fueron agredidas personas que dormían en una plaza. “Este ataque, que aún sigue impune, dejó como resultado varios muertos y heridos”, agregó Lans.

Varías líneas de trabajo

Por otro lado, Marta Suanes, integrante del equipo técnico del programa calle de Desarrollo Social de la Intendencia detalló que cuentan con cuatro centros diurnos alrededor del Municipio B, tienen un proyecto de acceso a la inserción laboral y un microproyecto de acceso a la vivienda. Además, cuentan con un convenio con la Udelar para realizar estas actividades en apoyo a Nitep.

Respecto de las mesas de diálogo que surgen en estas instancias, expresó: “Es un insumo que contribuye a la acumulación de conocimiento sobre la temática. Este conocimiento tiene un valor académico y también es valioso para nosotros cuando formulamos políticas públicas a nivel departamental”.

En ese sentido, sostuvo que la discusión de las personas en situación de calle es “muy rica” porque se basa en sus experiencias. “La Udelar se encarga de sistematizar y organizar esas experiencias, y nosotros, como gestores desde el ámbito departamental, tomamos esos insumos”, explicó.

Asimismo, comentó que estos encuentros también tienen un objetivo importante, que es presentar una ley integral para las personas en situación de calle. “El colectivo busca incidir en una política pública, por lo que todas estas discusiones se toman como insumos para esa propuesta”, señaló.

Una marcha con concentración

Una vez finalizado el intercambio de las mesas, en un ambiente distendido, se reunieron para escuchar freestyle a cargo de compañeros de las organizaciones allí presentes y personas en situación de calle y refugio. Se definió dónde se hará el encuentro del próximo 19 de agosto.

Los participantes dieron sus puntos de vista con respecto a años anteriores y sugirieron opciones de cómo podrían representar ese día de lucha para ellos. Guillermo, uno de los integrantes del colectivo, expresó su apoyo a la participación democrática y la colaboración colectiva, destacando la importancia de unirse para lograr cambios importantes. En ese aspecto, propuso una marcha desde la plaza Cagancha hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de “visibilizar y defender” los derechos de las personas en situación de calle.

Otro de los participantes, el Chino, integrante de Espacio Compa, compartió que la marcha del año anterior terminó en una confrontación, y lo que era un día de lucha, en el que todos querían comunicar de forma pacífica, finalizó en “algo que no era” lo pautado. “El año pasado fui una de las personas que no hicieron uso de la razón en lo que estábamos haciendo ese día; me equivoqué, pero hoy hago un llamado a cumplir y también pido la ayuda de los demás”, remarcó.

Por último, destacó: “Nosotros somos ciudadanos, tenemos derechos pero también deberes, y los deberes como ciudadanos son poder comportarnos en esta civilización que se destaca por compartir, por la solidaridad y la gentileza. Son de las cosas que nos caracterizan como uruguayos, y no podemos perderlas por nada, porque somos personas que también nos equivocamos”, finalizó.

Entre aplausos y con la coordinación de la vocera de la Udelar, se dio por finalizada la asamblea, definiendo por votación que el próximo 19 de agosto se hará la marcha con concentración. La jornada cerró con un almuerzo de olla y una función que les regaló el Planetario.