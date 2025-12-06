Este sábado, de 16.30 a 19.30, el Parque de la Amistad estará celebrando 10 años de funcionamiento como primer parque inclusivo de Montevideo con accesibilidad universal.

Su creación fue una apuesta integral que permitió la recreación sin barreras de niñas y niños. Ubicado en Villa Dolores (Rivera 3245), el predio del zoológico, la obra implicó que la Intendencia de Montevideo (IM) hiciera una inversión de 30 millones de pesos.

Se construyó un espacio donde las infancias con discapacidad pueden divertirse en un entorno seguro. Los juegos están adaptados a las diferentes situaciones, lo que permite una mayor independencia de uso. Junto con su infraestructura, el parque promueve aspectos de socialización, inclusión y aprendizaje a través de actividades y experiencias diseñadas para estimular la curiosidad, la imaginación y la creatividad.

Para celebrarlo, habrá actividades lúdicas y creativas a cargo del equipo educativo del parque, que ya está aplicando su horario de verano y abre de martes a domingo de 10.30 a 21.00.

Vanessa Spinelli, del equipo de gestión del parque, que integra desde hace cuatro años, y donde se encarga de coordinar los equipos educativos, indicó que este festejo se enmarca en un proyecto educativo en un espacio público para las personas con discapacidad: “No es sólo festejar el tener un parque, al cual todas las personas pueden ingresar y disfrutar, sino que es también festejar que mantenemos este proyecto de brindarle a las personas con discapacidad una atención, en sentirse esperados, en que lleguen, que puedan tener actividades, en capacitar a todos los funcionarios tanto municipales como contratados en recibir a todas las personas de igual manera”.

La jornada conjuga la participación del Centro de Referencias en Tecnologías para la Inclusión (Certi), que estará mostrando rampas y otras tecnologías, Cocina Uruguay, Juegos del Mundo, Ecocirco Social, Taller Activamente, una exposición de arte de Encuentro Tea, así como actividades deportivas y artísticas, como Danceability, Boccia (o bochas adaptadas, deporte paraolímpico), hockey en patines, gimnasia a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la IM, y mini riders. Los talleres de la Secretaría de personas mayores van a plantear desafíos de palabras y actividades cognitivo-recreativas. Va a haber un equipo pedagógico circulando y maquillando a las personas. Pero también hay que esperar los shows de la murga Taita y el cierre a cargo de Diego Rossberg, que una década atrás compuso una canción para el lugar. Vale adelantar que se entregarán collares de girasoles y habrá intérprete de lengua de señas.

Transversalidad

“Es un festejo con las personas que han disfrutado estos 10 años del parque”, resume Spinelli. “Por eso, para organizar este cumpleaños invitamos a todos los colectivos que han pasado por él, desde la gimnasia de personas mayores, instituciones de personas con discapacidad, vecinos, tejedoras que van allí y para esta ocasión hicieron un árbol de Navidad”.

Para la coordinadora, es una oportunidad de valorar ese espacio “y también para marcar un camino hacia adelante. El parque fue un hito; en 2010 acá recién se hizo la ley para personas con discapacidad. El parque se logró construir y abrir en en 2015, también en esta política de la intendencia de aplicar la ley, por ende, los espacios públicos tenían que ser accesibles. Ahora es una nueva etapa, intentar traccionar más en empoderar a las personas con discapacidad”, agregó.

En ese sentido, este es el segundo año que ponen en práctica un programa de verano por el que atienden a instituciones que trabajan con personas con discapacidad para que vayan al parque y vuelvan con diferentes talleres, “para que se sientan cómodas, confiadas, sientan que pueden utilizar el espacio solas o con su familia, no sólo con las instituciones, sino que puedan transitar la ciudad y disfrutarla de igual manera que todo el mundo”.

Aprovecharán esta gran reunión para inaugurar un mural de Lengua de Señas Uruguay. “Es un colectivo que también cuesta mucho incluir y estamos haciendo talleres de LSU básico para todos los funcionarios”, contó Spinelli.

Una distinción importante: el parque está dentro de la órbita del Departamento de Cultura, pero los equipos que allí trabajan siguen perteneciendo a Desarrollo Social. Eso, recalca Spinelli, “quiere decir que la mirada de la intendencia en cuanto a los derechos humanos es importante en el espacio público y ahí es donde nos dirigimos todo el año en las actividades que hacemos. Vamos a territorio para poder traerlos al parque, para que haya una circulación real de las personas al espacio público, al ocio, a la recreación, a que puedan disfrutar de todo Montevideo. Es un combo muy interesante que tenemos con la Secretaría de Discapacidad y con Cultura, y es algo con lo que nos embanderamos, haber logrado la transversalidad de los departamentos, que pongan el pie en el parque y nos apoyen”.