La aerolínea brasileña GOL inició el 29 de noviembre su nueva ruta internacional directa entre Montevideo y Fortaleza (municipio de Ceará), que operará con frecuencia semanal los sábados.

Los voceros de la línea aérea lo señalaron como un hito en el crecimiento de la compañía en Uruguay, que para este verano tendrá un 37% más de oferta de vuelos.

Por otra parte, en Carrasco GOL incrementará su capacidad con un 14% más de asientos hacia San Pablo, Río de Janeiro y la nueva ruta exclusiva Montevideo–Fortaleza, que ampliará las opciones para viajeros que buscan acceder directamente al nordeste brasileño.

Alberto Fajerman, expiloto y actual asesor de presidencia de GOL, se refirió a este vuelo como “un destino estratégico” dentro de la red que cubre esa zona. “Esta incorporación refleja nuestro compromiso sostenido con Uruguay, un mercado clave para el desarrollo de la conectividad regional”, agregó. La ampliación de la oferta de GOL para la temporada busca “facilitar tanto los viajes de placer como las oportunidades comerciales entre ambos países”, indicó.

Además, la compañía reforzará su presencia estacional en la región con operaciones de verano entre Punta del Este y San Pablo (“ya no sólo el gaúcho, el de Rio Grande do Sul, es el que viene”, apuntó), así como entre Punta del Este y Buenos Aires (AEP), rutas clave para el movimiento turístico entre el Río de la Plata y Brasil.

Con la incorporación del nuevo tramo Montevideo–Fortaleza, GOL consolida además Fortaleza como uno de sus principales nodos de conexión en el nordeste hacia múltiples destinos brasileños.

Desde GOL estimulan los viajes al nordeste como una alternativa al Caribe, igual de bella pero más cercana. Si bien esencialmente la oferta turística de Ceará consiste en sus playas deshabitadas y los pueblitos que las rodean, redondean su atractivo la gastronomía (queso coalho, açaí, dadinhos de tapioca, pesca, carne de sol), los deportes acuáticos, la música, el Carnaval e incluso un nutrido calendario religioso que convoca a su público. El tiempo promedio de estadía del visitante suele ser una semana. “La cantidad de turistas que llega compensa de lejos el incentivo que los gobiernos dan a través de los impuestos de los hoteles, llenos, los taxis, los restaurantes, las compras que la gente hace. Se puede medir el buen resultado que ocurre con un vuelo directo”, indicó Fajerman. En marzo se activará la ruta a Natal.

Los vuelos serán operados con Boeing 737, incluidos los 737 MAX 8, el modelo más sostenible de la flota de GOL, configurado para transportar hasta 186 pasajeros.

La empresa aérea es “muy joven”, como observó Fajerman: “En 2026 vamos a cumplir 25 años. El comienzo de GOL era una idea de traer un modelo de bajo costo para el Brasil, con mucha tecnología; fue la primera en terminar con los tickets de papel, entre varias novedades. Empezaron con seis aviones y hoy tenemos 141; el concepto era volar tan lejos como el avión pudiera volar. Empezamos a salir de Brasil con Argentina y Uruguay. El primer vuelo para acá fue en marzo de 2006. Después, cuando el nuevo avión nos lo permitió, volamos a Miami desde Brasília, volamos para Orlando y para Punta Cana, Cancún y Aruba”, recapituló, al tiempo que comentó que estudian la posibilidad de contar con una flota más grande, ya que “la intención es volar a todas las capitales de América del Sur”. La próxima estiman que podría ser Lima.