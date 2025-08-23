Este lunes, con motivo del feriado no laborable del 25 de agosto, que conmemora la Declaratoria de la Independencia, habrá modificaciones en el funcionamiento del transporte público, el cual tendrá una frecuencia similar a la del feriado del 18 de julio.

La Intendencia de Montevideo indicó que los horarios especiales de las líneas de ómnibus pueden consultarse en la web del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), a través de la opción “Especial - 25 de Agosto”.

Al ser un feriado no laborable, si bien habrá servicios de las distintas cooperativas, como así también de la empresa Cutcsa, se verá modificado el tiempo de diferencia entre un servicio y otro, pero esto depende tanto de la empresa como del destino de la línea.

La comuna explicó que la frecuencia de las líneas de ómnibus comenzará a mermar a partir de las 19.00 del domingo 24.