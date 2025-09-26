El shopping Tres Cruces anunció el inicio de obras de ampliación de casi 4.000 metros cuadrados, que implicarán una inversión de 16 millones de dólares y tendrán una duración aproximada de un año.

El proyecto contempla dos expansiones para la llegada de nuevas marcas. Por un lado, una ampliación de 1.023 metros cuadrados en dos pisos, con acceso por la calle Salvador Ferrer Serra, donde se instalará la tienda de ropa Kiabi. Además, se construirán 2.928 metros cuadrados en cuatro niveles sobre la calle Goes, donde se ubicarán la marca de deportes Decathlon, el gimnasio Smart Fit y la tienda de artículos para el hogar JYSK.

La Intendencia de Montevideo (IM) autorizó la semana pasada el inicio anticipado de las obras para la segunda ampliación mencionada, bajo algunas condiciones, entre ellas, que las tareas vinculadas a la obra no “generen externalidades en la vía pública ni en el tránsito vehicular”. En tanto, en julio había autorizado las tareas para la superficie de más de 1.000 metros cuadrados.

La inversión contempla un gasto de 11.300.000 dólares en obras de estructura y alrededor de 4.400.000 dólares en decoración y equipamiento, todo más impuestos. La empresa informó que las obras requerirán la contratación de alrededor de 100 operarios en sus distintas etapas, y que la ampliación del shopping generará algo más de 100 nuevos puestos de trabajo directos.

Tres Cruces no es el único centro comercial que planifica expandirse. En julio, la Junta Departamental de Montevideo facultó a la IM para autorizar las obras en Punta Carretas Shopping, que incluyen la instalación de dos nuevos niveles de estacionamientos y casi 2.500 metros cuadrados de nuevos locales en un paseo peatonal semiabierto. Según informó el portal Infonegocios, esta última ampliación se inaugurará en marzo de 2026.