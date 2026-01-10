La Dirección Nacional de Migración informó que desde el 20 de diciembre hasta el pasado jueves 8 de enero ingresaron al país un total de 473.626 personas. La mayoría fueron argentinos, 219.391, pero también ingresaron al territorio nacional 138.092 uruguayos, 50.485 brasileños, 11.550 estadounidenses y 8.734 paraguayos, entre otras nacionalidades.

El punto de control en el que se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 100.253 personas, seguido de Paysandú con 88.323 y de Fray Bentos con 87.938. Por el aeropuerto internacional de Carrasco, en tanto, arribaron 62.184 personas. Por Salto hubo otros 39.893 ingresos.

Asimismo, se registraron 29.219 ingresos por el puerto de Montevideo, 18.369 por Chuy, 14.975 a través del departamento de Maldonado, 11.427 por Río Branco y 10.925 por Rivera.

Por otra parte, en el mismo período se registraron 420.418 egresos del país. El punto del territorio nacional con más salidas fue el departamento de Colonia, con 77.499. En segundo lugar se ubicó el aeropuerto internacional de Carrasco con 67.438, y luego Paysandú con 65.672, Fray Bentos con 59.475 y Salto con 34.727 egresos.

También se registró la salida de 29.983 personas por Rivera, 26.412 por el puerto de Montevideo, 19.522 por Río Branco, 14.162 por Chuy y 11.856 por Maldonado.