Fiesta del Tannat y el Cordero: maridaje infalible en el parque

La alianza entre el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), invitados por el Gobierno de Canelones, con la producción de Garage Gourmet, dará como resultado la Fiesta del Tannat y el Cordero. Esta combinación probada de sabores locales, que habitualmente puebla las bodegas en el mes de junio, tendrá ahora una primera edición como evento unificador el próximo 7 de noviembre, desde las 12.00 hasta las 18.00, en la carpa de Sitio, en el Parque Roosevelt (junto a Patinlandia, rambla Costanera). Entonces se podrá medir la convocatoria y el alcance de este maridaje entre la cepa que encontró una de sus expresiones más singulares en Uruguay y una carne que remite a pasturas, territorio y tradición.

Mediante un ticket de 1.550 pesos el público podrá disfrutar de un tapeo, dos preparaciones con cordero, postres y varias copas de vinos nacionales, en un recorrido gastronómico creado por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio, tres cocineros que saben de fuegos y de explorar la versatilidad de productos de calidad.

La convocatoria apunta a que quienes asistan descubran nuevas formas de prepararlo y de reinterpretar sus cortes, maridándolo con el universo que abre el tannat de acuerdo con sus terroirs.

A nivel musical, esa tarde de sábado se presentarán Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, Piero y Horacio junto con otros artistas que acompañarán la experiencia sensorial.

Durante el lanzamiento del encuentro, Diego Spinoglio, presidente del Inavi, dijo que supone una oportunidad para destacar “nuestra cultura y nuestras tradiciones”, así como para “mostrar al consumidor nacional el gran valor que tiene Uruguay” en cuanto a las familias productoras de vino y carne. A su turno, Gastón Scayola, presidente del INAC, indicó que se trata de “dos productos con los que el país se puede identificar” y que “cuando hablamos de la carne, el vino y el fuego en Uruguay es lo que nos reúne”. Por su parte, Francisco Legnani, intendente de Canelones, manifestó la intención de que el evento “ponga su ancla en Canelones”, apostando a que se integre al calendario anual y que “rápidamente se meta en la agenda no solo de Canelones, sino a nivel país”.

Calle de los altares

El domingo 1º de noviembre, entre las 11.00 y las 17.00, la calle 25 de Mayo será transitoriamente La Calle de los Altares. La actividad es impulsada junto con la Embajada de México en Uruguay y reunirá a distintas instituciones culturales de Ciudad Vieja para celebrar el tradicional Día de Muertos al estilo mexicano. El punto de partida del recorrido será el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI, 25 de Mayo 279 esquina Pérez Castellano), aunque se instalarán altares en otros diez sitios del barrio: Palacio Estévez, MIDES–Migrantes, Junta Departamental de Montevideo, Museo Histórico Nacional, Museo de Artes Decorativas–Palacio Taranco, Fundación de Cultura Universitaria, Pinches Artistas, y atención que el Cabildo, donde habrá una exposición de máscaras, y el Centro Cultural de España se podrán visitar hasta las 14.00 y 15.00, respectivamente. Todas las actividades serán con entrada libre.

Los altares constituyen espacios de homenaje y memoria en los que se reúnen objetos, imágenes y ofrendas vinculados con las personas fallecidas y con aquello que se desea recordar. En esta oportunidad, el altar del MAPI estará dedicado a las lenguas indígenas desaparecidas de México y Uruguay.

A las 11.30 habrá un desfile de máscaras mexicanas con piezas de la colección de Claudio Rama, en tanto que entre las 12.30 y las 16.30 se desarrollará el taller Acá viven los muertos, a cargo del dibujante Gervasio Troche.

La celebración también incluirá propuestas gastronómicas en el estacionamiento del museo y en MAPI Café.

Un brasileño en Lo de Tere

El viernes 6 de noviembre el ciclo de cocineros invitados en Lo de Tere, en el puerto de Punta del Este, culmina con la visita de Darío Costa desde Madê y Paru en Santos, Brasil. Costa, como la anfitriona María Elena Marfetán, coloca la pesca en el centro de su cocina y con ella a la industria que la acompaña, rodeado de biólogos y profesionales. Lleva adelante además proyectos sociales vinculados al mar y la educación infantil.

Por informes o reservas sobre la cena de Mesas al mar que ofrecerá dentro de pocos días: [email protected].

Ponele verde en Parque Rodó

El 7 de noviembre de 12.00 a 18.00 en el Pabellón de la Música del Parque Rodó se instalará la edición 2026 de la feria basada en plantas y libre de explotación animal Ponele Verde.

Promete combinar una feria sustentable, música en vivo, plaza de comidas, paseo de compras, actividades para niños, divulgación de activismo por los derechos animales y una jornada de adopciones.