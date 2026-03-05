“Una pionera en su territorio” define la exposición que rescata el legado de la fotógrafa maragata Odesa Lagazeta (1926-2010), basada en una selección de imágenes de su archivo que el equipo de Casa Dominga (Ciganda 565, San José de Mayo, @casa.dominga) procesa desde 2019. La activación pública tendrá lugar el domingo 8 de marzo a las 11.00 en la fotogalería a cielo abierto del Espacio Cultural Ignacio Espino (ECIE), bulevar Manuel D Rodríguez 610 (San José de Mayo) y permanecerá montada hasta julio. No será la primera vez, sin embargo, que el acervo Lagazeta se pone en circulación. Las más de 10.000 imágenes que su sobrino, Sergio Medina, acercó a las fotógrafas María Mercedes Aldaz y Giuliana Aguiar, quienes junto a Bibiana Paz llevan adelante el espacio cultural Casa Dominga, demandan un trabajo en el que también está involucrado el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF). La presente curaduría se organiza en tres ejes: “La amistad como territorio de libertad, San José como ciudad en transformación y la flor como refugio”. Esto se explica por lo querida que fue Lagazeta en su comunidad, los roles que cumplió tanto con las fotos carnet como en la prensa, y su afición botánica, expresada en una suerte de poesía visual. Fue socia fundadora de la Asociación Uruguaya de Fotógrafos Profesionales (asistía junto con su hermano menor, Juan, a las cenas anuales) y presidenta del Garden Club, aparte de haber cultivado orquídeas y logrado reproducirlas con un método que no figura en los libros.

Sin datos. Fotografía no retirada del estudio Foto Solís. Archivo: Casa Dominga, Odesa Lagazeta. Foto: Foto Solís

Mirada propia

La memoria visual del interior del país atraviesa la obra de esta figura clave en la profesionalización de la fotografía local, una mujer humilde, que se crio en un entorno rural, el paraje Cañada Grande, se formó en la UTU de Montevideo (cuentan que su padre la acompañaba a estudiar diariamente), fundó el estudio Foto Solís y desarrolló una práctica intensa entre el retrato social y el fotorreportaje en el periódico Los Principios. “Su cámara registró la vida cotidiana de su comunidad en un tránsito singular entre lo público y lo íntimo: la calle, los actos, las transformaciones urbanas; pero también los gestos mínimos, los vínculos y los rituales de época”, señala el texto que acompaña la muestra, coorganizada por Casa Dominga, Intermedios Producciones y el CdF. Del 6 al 8 de marzo todo ese entorno maragato será escenario de diversas actividades relacionadas con este rescate.

Sin datos. Década de 1950. Archivo: Casa Dominga, Odesa Lagazeta Foto: Odesa Lagazeta

María Mercedes Aldaz recuerda su primer acercamiento a Lagazeta mientras trabajaba en el fotolibro Álbum familiar josefino, que incluía distintos retratos y escenas de San José antiguo: “Una de las últimas fotos me llamaba la atención; me parecía que tenía una mirada muy especial ese retrato, la forma de abordarlo. Empecé a averiguar, estaba firmado por Foto Solís, que es como firmaba Odesa en su época”. Por su estudio fotográfico pasaron generaciones; también retrató celebraciones, bautismos, casamientos, porque iba además a las casas. Por otro lado, contratada por la intendencia, registró las obras en el teatro Macció. Tenía una butaca asignada: la segunda de la primera fila. Y hay un sector del archivo, que Aldaz y Aguiar continúan digitalizando, que da cuenta de su vida familiar, sus amistades: “Fotografía sin tanta pose, muy natural, donde la mujer se empoderaba, libre”, señala la primera.

En Casa Dominga, en paralelo a la muestra al aire libre, recomiendan una sala que homenajea a Odesa. En las paredes exponen fotografías de gran formato y, como es un espacio didáctico, colocaron algunos de sus objetos, como los óleos con los que retocaba las fotos, por ejemplo, su proyector de diapositivas, una linterna mágica, de placas de vidrio, los libros con los que se instruía, la fotografía de la fachada de su estudio, alguna de las cámaras con las que trabajaba –reflex analógicas, de formato medio y, en la última etapa, digital– y fotos carnet originales, en sobrecitos pequeños, que muchas familias no fueron a retirar. “Es muy loco todo, la verdad que es hermoso, un material que es un tesoro real”, agrega Aldaz. “Era muy pionera, fue invitada por Agfa a Alemania porque creó sus propios químicos para revelar. Pero no pudo concurrir porque, bueno, para esa época no era muy bien visto, según el padre de ella, que una mujer viajara sola. O sea, tenía todas las limitaciones de su tiempo”.

Exhibición de retratos y fotografías en vidriera del estudio Foto Solís. Calle Zorrilla de San Martín 579. San José de Mayo, departamento de San José. Sin fecha. Archivo: Casa Dominga, Odesa Lagazeta. Foto: Odesa Lagazeta

Hay una sala en construcción en Casa Dominga, que estrenan para la ocasión, cuyo fin es la difusión de la fotografía y el audiovisual, la formación, seguir activando el archivo de Odesa y promover, desarrollar otros archivos de la comunidad.

Foto: Guido Haim, difusión

De tierra adentro

Fuerza invisible. Mujeres rurales en el paisaje contemporáneo, que Fundación Banco República (Zabala 1520 esquina Cerrito) presenta en el marco del Día Internacional de la Mujer, se inaugura este jueves a las 19.00 y podrá visitarse además en distintas localidades del interior del país: Canelones (Museo Spikerman), Carmelo (Casa de la Cultura) y Lascano (Centro Cultural Nacional).

En Montevideo podrá visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 18.00, en el Museo del Gaucho y la Moneda (Cerrito 351 esquina Zabala) y de lunes a viernes, en el mismo horario, en la sede de la Fundación BROU. En el primero la intervención se desarrolla en la sala inmersiva, con proyección en formato 360°, acompañada por imágenes y textos que invitan a revisar la forma de ver el medio rural y en la invisibilidad histórica del trabajo de las mujeres que lo habitan. En la sede de la fundación, el recorrido adopta un formato más tradicional, con textos que ponen énfasis en la realidad actual de las mujeres rurales y en la proyección de un cortometraje. La producción de Índico Media recorre la vida cotidiana de tres mujeres: Elena, artesana de telar del departamento de San José; Lucía, productora de quesos artesanales de Canelones; y Lourdes, agricultora del mismo departamento.

Además, el área de formación financiera de la fundación llevará adelante talleres dirigidos a mujeres rurales, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y el acceso a herramientas para la gestión de sus recursos.

Murales multiplicados

La localidad de Aiguá, en el departamento de Maldonado, se transforma en un epicentro artístico con identidad femenina del 6 al 8 de marzo con la quinta edición de Mujer Semilla. El encuentro constituye una galería a cielo abierto donde, producto de la confluencia y la residencia artística, las obras se van sumando. Bajo la dirección y producción de María Noel Rabuñal Cantero, se da cita una serie de artistas nacionales: Romina Romanelli, Renée Segundo, Florencia Itzania, Meg Haedo, Belén Peralta, Sofía Casanova y Daniela Granero. La artista convocada a realizar la obra en homenaje fue la grafitera uruguaya MIN 8, que estuvo invitada al Festival Latinoamericano en Asunción, donde transformó las fachadas del centro histórico, y ahora sumará su tercera pieza a la galería en Aiguá.