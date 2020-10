Falleció este martes a los 65 años el mítico guitarrista Eddie Van Halen, uno de los fundadores de la banda Van Halen, de gran notoriedad en los años setenta y ochenta. El músico, que estaba afectado por un cáncer de garganta, murió en el hospital Providence Saint John’s Health Center de Santa Mónica, California (EEUU).

Nacidos en Amsterdam pero criados en Pasadena, California, los hermanos Eddie y Alex Van Halen fueron los fundadores de la legendaria banda de hard rock que llevó su apellido y que en 2007 conquistaría un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La formación con la que lanzaron su disco debut, llamado simplemente Van Halen (1978), estaba compuesta por Eddie en guitarra, Alex en batería, David Lee Roth como cantante y Michael Anthony como bajista. El éxito de ese primer trabajo fue fulminante, sobre todo por la velocidad y destreza de Eddie en la guitarra. Su estilo frenético, con larguísimos solos típicos del género, lo inscribió en octavo lugar en la lista de mejores guitarristas de rock de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone. Un repaso a los nombres que aparecen delante de Eddie en esta lista da una idea de su importancia: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, B.B. King y Chuck Berry.

Los discos siguientes (Van Halen II, 1979; Women and Children First, 1980; Fair Warning, 1981; Diver Down, 1982; 1984, 1984 o 5150, 1986, entre otros) consolidaron un estilo que los mantuvo siempre entre los primeros puestos de ventas en los Estados Unidos y los llevó a presentarse en escenarios de todo el mundo. El 5 de febrero de 1983 el Cilindro Municipal de Montevideo los recibió en una noche que pasó a la historia por el despliegue de “equipos de sonido de 75000 vatios de potencia” al servicio de un espectáculo absolutamente infrecuente en el país.

La banda tuvo distintas formaciones, pero los hermanos Van Halen siempre se mantuvieron en sus puestos. En 2007, además del regreso de David Lee Roth como cantante, se anunció la incorporación de Wolf, el hijo de Eddie, de 17 años, como bajista. “No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua batalla con el cáncer esta mañana”, decía este martes Wolf Van Halen en Twitter. “Fue el mejor padre que podría haber pedido. Cada momento que compartí con él en el escenario y fuera de él fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere jamás completamente de esta pérdida”.