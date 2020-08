En 2001, cuando Elena Poniatowska llegó por primera vez a Uruguay y visitó a Idea en su casa, la encontró, en la intimidad, bella y triste como su poesía (recuerda en Idea Vilariño: la vida escrita, 2007). “Una forma de ser”, le respondió cuando Poniatowska le preguntó qué era, para ella, la poesía. “Todo lo demás de mi vida son accidentes. Pude ser profesora o no. Sola o no. Música o no. Traductora de Shakespeare o no. Estudiosa de la prosodia o no. Todas las cosas que amé y que realicé en la medida que pude. La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo”.

De la poesía y los poetas (2018, Colección de Clásicos Uruguayos), el libro en el que Ana Inés Larre Borges recopiló lo que Idea escribió, como evidencia el título, sobre la poesía y los poetas, vuelve a exponer su extraordinario ejercicio crítico, siempre en busca del rigor, del método y de la técnica, de la estructura acústica del poema, con su bandera contra el versolibrismo y el caos. Lecturas nunca lineales o unívocas, que eluden las generalizaciones, que se sumergen en las ambigüedades y la polisemia, rastreando las obsesiones, la esencia poética. ¿De qué habla el poema, cómo, qué retoma, qué herencias evidencia? La Idea crítica avanza, cautelosa, entre las tensiones, los espinosos cambios, los problemas formales. Y sus máximas inclaudicables: la musicalidad, el ritmo (“uno de los elementos que más contribuyen a la hermosura del poema”).

Como plantea Larre Borges en el estudio preliminar, cuando se lee esta recopilación se advierte que en el motor de su tarea crítica se encuentra una de las marcas de TS Eliot, sobre todo en su desvelo por responder dos preguntas esenciales: por un lado, “¿este es un buen poema”; por otro, “¿qué es la poesía?”.

Así, desglosa al poema como hecho sonoro, encuentra las claves, las debilidades, los matices, el desenfreno retórico. Estudia los caracteres estilísticos, los temas, los vuelcos, la aventura creadora.

De Julio Herrera y Reissig –su análisis es el más extenso, casi de 140 páginas– se propone estudiar a fondo su personalidad, lejos del mito y las verdades construidas por su entorno; su falsa afición a las drogas, su hija natural, su actuado dandismo. Se convence de que le importaba “más la poesía que la vida”, repasa la lectura modernista, el impulso renovador en su métrica y prosodia, el contexto, alternando fragmentos de obras. Pero también la distancia del artista decadente, el simbolismo, las analogías, sus lecturas, el juego de la hipérbole y el oxímoron, su apuesta por lo abstracto y lo concreto. Su papel decisivo en la historia de nuestra literatura.

Para Idea, Herrera es, así como Ezra Pound, Stéphane Mallarmé o Paul Valéry, “un poeta para poetas”. De ahí, dice, su importancia en Hispanoamérica y nuestras letras: “Es un hito en la poesía uruguaya, un punto a partir del cual no se podrá ya retroceder impunemente”.

“Todavía están por escribirse los grandes libros que merecen, por un lado, su personalidad y, por otro, la obra de la Agustini”, comienza señalando su estudio de Delmira, que expone las particularidades de su circunstancia (padres sobreprotectores, un hogar asfixiante al que vuelve a refugiarse), su vida escindida. Analiza el recorrido de la incorporación del cuerpo erótico, la osadía de su escritura, la exquisitez poética y hasta la hondura de su experiencia, pero, por sobre todo, “las maneras intensas y desnudas de decirla”. De su obra valora “la poesía del cuerpo”, pero siempre de ese cuerpo “como campo agónico de lo erótico”.

Convencida de que nadie es uno solo, Idea escudriña el entorno, el contexto, los diálogos. ¿Qué se habrá hecho, se pregunta, “uno de nuestros irracionales orgullos”? Y a continuación se ocupa de la actitud filosófica de Jorge Laforgue, su pesimismo y su tendencia a las formas y los asuntos de la poesía y la canción popular.

Entre la condena a Nicanor Parra y el repaso de varios nombres, como Humberto Megget, Clara Silva, los casuales versos de Francisco Paco Espínola (“hermosos” ejemplos en los que encuentra, de la mejor manera, “los elementos de patetismo y de humor” tan propios del autor) y Juan Parra del Riego, entre tantos, anota que Juana de Ibarbourou, pese a su “espontáneo don del canto”, no sabe cantar “otra cosa que su vida”; que Orfila Bardesio despliega una personal vibración espiritual, intelectual, pese a sus fallas; a Carlos Brandy le reprocha su fragmentación; a Víctor Cunha lo reconoce como un poeta sorprendente; y en Juan Gelman concentra, como en ninguno, su conmoción: “Los pobres poetas sin fuerza y sin luz que lo escuchamos [...] tendríamos que avergonzarnos”, frente a este “viudo de su patria, este huérfano de su hijo, este solo de sus compañeros”, que sigue “alentando por sobre las páginas como un indeclinable soplo de dolor calcinante, de ternura y de soledad y de tristeza”.

También aborda la estética como disciplina, profundiza en la noción de ritmo, en una posible ciencia de la poesía, y ese extraordinario y fértil campo sonoro que condensa la libertad del poeta.

Ya casi hacia el final, advierte: “No es sólo un hecho local el que la poesía cada vez importe menos”, pero en el caso del Río de la Plata esto se acompasa con una “poesía empantanada”, “sin originalidad, sin fuerza [...] ningún intenso, ningún nuevo, ningún desesperado, ningún revolucionario. Nadie sabe cantar, nadie tiene mensaje”, sentencia, después de haber desnudado los órdenes que gobiernan el poema; trazos de humor, complejísimos procesos internos, sistemas alegóricos en juego. Así como su poesía, su crítica rehuye de la solemnidad, y también allí, nombrar alcanza.