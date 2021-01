Desde 2009 estaba encerrado en una cárcel de California, cumpliendo su condena por el asesinato de la modelo y actriz Lana Clarkson, y fue en un hospital penitenciario donde el legendario productor Phil Spector falleció el sábado, a los 81 años, por complicaciones a raíz del coronavirus.

Su nombre está ligado al “muro de sonido”, una técnica de producción que consistía en grabar varias capas de instrumentos para crear una bola sonora que explotara en la radio y se destacara sobre todo lo demás, aunque se tratara de una canción pop del montón. Un ejemplo paradigmático de ese enfoque es la versión de “Sleigh Ride” de The Ronettes.

Spector se caracterizó por ser un productor despótico y caprichoso. Tuvo el honor de meter mano en el último disco editado por The Beatles, el polémico Let it Be (1970), al que le agregó cosas a placer. En 2003, por iniciativa de Paul McCartney, se lanzó Let It Be... Naked, la versión “desnuda” del disco, sin los agregados de Spector, ya que el beatle nunca había quedado conforme con el álbum original. Spector también coprodujo varios de los discos solistas de John Lennon, incluido Rock 'n' Roll (1975), de versiones de rocanroles clásicos, uno de los últimos muros que construyó el notorio productor.