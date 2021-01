El periodista Guzmán Ramos informó en las redes sociales acerca del fallecimiento de Luis Guarnerio, figura entrañable del humor nacional de las últimas décadas. Tenía 87 años.

Recordado por su participación en El show del mediodía, donde entre otros personajes encarnó a Ciclisto Pedales, fue una presencia constante en los tablados, con su show unitario fuera de concurso que debutó en la década de 1960.

Nació en Canelones, el 12 de octubre de 1933, y en los años 50 comenzó a participar en el programa radial La cruzada del buen humor, luego en La gaceta sideral y en La cámara de la risa, un programa de sátira política libretado por los mismísimos Julio César Castro “Juceca” y Julio Suárez “Peloduro”.

En televisión, trabajó en canal 10, en el programa Viejo café del Centro, creado por Carmelo Imperio. Luego llegaría su participación, junto a Cacho de la Cruz y Alejandro Trotta, en el mencionado El show del mediodía, donde estuvo desde 1967 hasta 1990.

En los últimos tiempos ofrecía su espectáculo de humor en fiestas y eventos. “Mi trabajo es muy pedido por la gente adulta, porque es el humor que se hacía y se veía antes, y que esa gente quiere volver a ver”, reflexionó varios años atrás en charla con Hoy Canelones.

Durante esa misma conversación, reveló cómo surgió el personaje del ciclista más conocido de la televisión uruguaya. “Surgió de forma imprevista. Estábamos sentados en el café frente a canal 12, previo a un comienzo de temporada. Estábamos buscando personajes y escuchando la transmisión de la Vuelta Ciclista, y entonces le digo a Trotta: 'Mirá qué lindo para hacer un personaje así'. Él me dijo que lo probáramos y anduvo, al punto que se integró como una parte más del programa”. “Y de tan sencillo que era, y tan monótono, todo el mundo se acuerda del personaje. Por ahí me preguntan: '¿Cuándo vas a volver, Ciclisto?'. Y yo les respondo que estoy esperando que me manden una bicicleta de Italia”.