Llamale H, el festival internacional de cine sobre diversidad sexual y de género, llega a su edición número 15 hoy martes en medio de una polémica por la discriminación de sus contenidos.

Con el hashtag #UruguaySinCensura, Llamale H, que también es una asociación civil, ha emitido diversos comunicados sobre la negativa de Antel a emitir la programación del festival. Entre ellos, una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que establece que la telefónica estatal “no realizó todos los esfuerzos a su alcance para la emisión del festival y la consiguiente difusión de los derechos del colectivo”.

José María Cote Romero, director de Llamale H, explicó a la diaria que en 2020, debido a la pandemia, el festival, como tantos otros, tuvo que reinventarse: “Teníamos como objetivo, junto con la Red de Cines y Festivales del Uruguay, poder hacer uso de la plataforma de transmisión de Antel, Vera TV. Logramos materializarlo gracias a un acuerdo que el ICAU [Instituto del Cine y el Audiovisual de Uruguay] firmó con Antel. Cuando comenzamos el proceso se nos advirtió por parte de Antel que tuviéramos cuidado con el contenido que subiéramos a la plataforma. Luego, por escrito, se nos contestó que el festival ‘tiene el propósito de ser una plataforma para la promoción de contenido político de reivindicación y exigibilidad de los derechos sexuales como derechos humanos y de la visibilidad de las identidades disidentes. Como es de conocimiento, esto va en contra de los lineamientos de la empresa, fuimos claros en este mensaje desde que comenzamos a hablar del proyecto en general’. A partir de esta resolución comenzamos a preguntar cuáles eran los lineamientos de la empresa y nos contestaron finalmente que se cuida lo religioso, lo político y el contenido para adultos. Se prejuzgó nuestro contenido en su momento bajo la premisa de que al momento de llenar el formulario catalogamos nuestro contenido como apto para mayores de 18 años debido a que así lo estipula la ley”.

El organizador del festival explicó: “Para tener una clasificación es al INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] al que le compete dar esta clasificación, que lleva un tiempo que no teníamos. Cualquier espectáculo que carezca de una clasificación del INAU automáticamente se tiene que clasificar como +18. Ese fue el artilugio que a nuestra manera de ver Antel utiliza para negarnos la utilización de Vera. Se puede constatar por cualquier persona que haga uso de la plataforma que hay contenidos en ella que no son aptos para todo público. Hay que dejar claro que lo que no es apto para todo público no solamente es para mayores de 18 años. Hay distintos tipos de clasificaciones: se pueden encontrar en la página del INAU en el instructivo”.

“Se nos impuso una condición que ni los propios contenidos publicados en Vera TV tienen, que además no fueron hablados al comenzar las negociaciones. Consideramos entonces que se discurre en un acto de censura y discriminación hacia nuestro festival”, opinó Romero.

Por su parte, Sebastián Chocca, de la gerencia de comunicación de Antel, explicó a este medio que hay una incompatibilidad técnica para emitir contenidos no aptos para menores de forma abierta: “La razón por la que Antel decidió no transmitir dicho festival se fundó en la imposibilidad de poder transmitir contenido no apto para menores de 18 años y que al mismo tiempo dicho contenido fuera de libre acceso en la plataforma Vera TV. Los contenidos restringidos por edad, en la plataforma Vera TV, sólo pueden ser emitidos en la sección que requiere una suscripción premium, es decir, paga. Desde el punto de vista de Antel, era contradictorio el objetivo de dar visibilidad a los contenidos del festival si dichos contenidos de por sí estaban restringidos por edad”, señaló.

Chocca también hizo referencia a los tiempos y las normativas: “La propuesta de Llamale H fue presentada próximo a la fecha tentativa de emisión del festival en cuestión. En ese contexto, de plazos muy acotados, se llevaron adelante las gestiones tendientes a su implementación operativa en el marco de las condiciones preestablecidas por Antel para transmisión de contenidos a través de la plataforma Vera TV en la modalidad abierta. Sin embargo, durante las conversaciones mantenidas con el fin de lograr la transmisión, la propuesta inicial fue sustancialmente modificada por el representante del festival, al cambiar la recomendación de público objetivo a +18 años a los efectos de poder quedar a resguardo, expresado por el propio interesado, de cumplir con la normativa del INAU”.

La denuncia de Llamale H ante la INDDHH fue presentada el año pasado, pero no se la hizo pública, según Romero, para no interferir con la campaña de las elecciones departamentales. La resolución de la INDDHH llegó el 3 de agosto de este año, y entonces sí se decidió dar visibilidad al tema.

“Actualmente contamos con el apoyo del sindicato de Antel y de muchas organizaciones, festivales, figuras nacionales e internacionales que se han solidarizado y apoyado compartiendo nuestro comunicado. Con el ahora llamado INCAU como ente mediador, se realizó una reunión de conciliación entre la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, y el director del INCAU, Roberto Blatt, en la cual se llegó a un buen entendimiento. Con Antel aún así la cosa es distinta. De cara a esta resolución apela no reconociendo la resolución de la INDDHH, dado que no está dentro de su competencia hacer ese tipo de recomendaciones y que no hubo unanimidad con respecto a esta resolución, sino que esta se dio con cuatro votos a favor y uno en contra, una mayoría casi absoluta, que Antel no reconoce como tal”, dijo Romero.

Chocca, en cambio, resalta que “lo más importante a destacar es que el INDDHH, en la Resolución 967/2021, del 3 de agosto de 2021, ya determinó que ‘no existen elementos de convicción para afirmar que Antel realizó algún tipo de discriminación’. Asimismo, cabe señalar que Antel trabaja desde hace décadas en políticas de inclusión y contra todo tipo de discriminación, demostrando su compromiso con la equidad y la diversidad, lo que es avalado por las distintas certificaciones y reconocimientos obtenidos a lo largo de los años. Para reafirmar todo lo anterior, alcanza con señalar que en los días en que se dio a publicidad este tema terminó el congreso Uruguay LGBT+ 2021 + Summit Pride Connection, que se llevó adelante los días 21 y 22 de setiembre del corriente en la Sala Auditorio del Complejo Torre de las Telecomunicaciones, y que fuera organizado por la Cámara de Comercio LGTB+ de Uruguay. Dicho evento contó con la exoneración del pago por el alquiler del auditorio, de su transmisión a través de Vera TV, y fue abierto por un representante de la empresa, el doctor Pablo Etchegaray, gerente del Área Gestión de Ayudas al Personal (el año pasado, cuando se realizó en los mismos términos que este año, la apertura del evento la realizó el propio presidente de la empresa, el ingeniero Gabriel Gurméndez)”.

Romero expresó una opinión distinta sobre esto último: “Se puede corroborar que Antel fue el único ente que no estuvo presente en el festival pasado, a pesar de que el propio presidente fue quien dio apertura al congreso del año pasado, por lo tanto, esto se puede considerar lo que se denomina comúnmente como pinkwashing, un lavado rosa, término utilizado para referirse a evasiones de responsabilidad frente a los derechos LGBTIQ+”.

El festival sigue

De todos modos, Llamale H va a estar en salas y también en línea, gracias a un acuerdo con Cinemateca Uruguaya y su plataforma +Cinemateca.

La apertura es hoy a las 20.00 en la Sala Zitarrosa (18 de Julio 1062) con la exhibición de Los fuertes, de Omar Zúñiga Hidalgo, y la entrada es gratuita.

En las salas de Cinemateca, el festival va hasta el sábado 9 y la programación se puede consultar en cinemateca.org.uy/ciclos/159, mientras que la edición en línea se extiende una semana más, de manera gratuita, en mascinemateca.org.uy.