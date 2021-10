...no había espacio en mi mente para preocupaciones sobre el éxito o el fracaso del libro. Sólo me preocupaba la escritura. Seis años de investigación habían precedido al día en que me senté a armar la historia, y el entretejido de los muchos estratos de la trama que había planeado requirió un grado de concentración que nunca antes había experimentado.

Tenía que ser una historia que explorara el mito del Mesías.

Tenía que producir otra visión de un planeta ocupado por humanos como una máquina de energía.

Tenía que penetrar en el funcionamiento entrelazado de la política y la economía.

Tenía que ser un examen de la predicción absoluta y sus trampas.

Tenía que tener una droga de concientización y decir lo que podría suceder con la dependencia de una sustancia así.

El agua potable tenía que ser un análogo del petróleo y del agua misma, una sustancia cuyo suministro disminuye cada día.

Tenía que ser, entonces, una novela ecológica, con muchos matices, así como una historia sobre personas y sus preocupaciones humanas acerca de valores humanos, y tuve que monitorear cada uno de estos niveles en cada etapa del libro.

No había espacio en mi cabeza para pensar en mucho más.

Después de la primera publicación, los informes de los editores fueron lentos y, como se comprobó luego, erróneos. Los críticos habían destrozado la novela. Más de 12 editores la habían rechazado antes de su publicación. No hubo publicidad. Sin embargo, algo estaba pasando ahí fuera.

Durante dos años, estuve abrumado por las quejas de las librerías y los lectores que no podían conseguir el libro. La [revista contracultural] Whole Earth Catalog lo elogió. Seguí recibiendo llamadas telefónicas de personas que me preguntaban si estaba iniciando una secta.

La respuesta: “¡Dios, no!”.

Lo que estoy describiendo es la lenta materialización del éxito. Cuando los primeros tres libros de Dune estaban terminados, había pocas dudas de que se trataba de una obra popular, una de las más populares de la historia, según me dicen, con unos diez millones de copias vendidas en el mundo. Ahora, la pregunta más común que la gente hace es: “¿Qué significa este éxito para usted?”.

Me sorprende. Tampoco esperaba el fracaso. Fue un trabajo y lo hice. Partes de Mesías de Dune e Hijos de Dune ya estaban escritas antes de que terminara Dune. Se hicieron más sustanciosas en la escritura, pero la historia esencial permaneció intacta. Yo era escritor y escribía. El éxito significó que podía dedicarle más tiempo a escribir.

Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hice lo correcto instintivamente. No escribís para tener éxito. Eso te quita parte de la atención hacia la escritura. Si realmente lo estás haciendo, es todo lo que estás haciendo: escribir.

Hay un pacto no escrito entre vos y el lector. Si alguien entra en una librería y pone sobre la mesa dinero duramente ganado (energía) a cambio de tu libro, le debés a esa persona algo de entretenimiento y todo lo demás que puedas dar.

Esa fue realmente mi intención desde el principio.

Frank Herbert, 1986.