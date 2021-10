No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En 1981 Mel Brooks estrenó La loca historia del mundo, una de sus películas más recordadas. Allí presentó varios sketches acerca de distintas eras de la humanidad, incluyendo la Edad de Piedra, el Imperio Romano, la Inquisición Española y la Revolución Francesa. Su título original era History of the World, Part I y sobre el cierre mostraba un “adelanto” de las temáticas que se abordarían en una segunda parte, como la conquista espacial (con el tema musical “Judíos en el espacio”), pero el guionista y director no tenía intenciones de realizarla. Era simplemente otro de sus chistes.

Cuarenta años después, el sueño de muchos espectadores se convertirá en realidad, ya que la plataforma Hulu ordenó ocho episodios de La loca historia del mundo, parte 2, serie en la que Mel Brooks participará como escritor y como productor ejecutivo. A él se unen figuras como Nick Kroll (Big Mouth) y Wanda Skyes, entre otras. El trabajo de los guionistas comenzará este mes, con intenciones de filmar a partir de nuestro otoño de 2022. La producción es de Searchlight Television y 20th Television, por lo que con seguridad llegue a América Latina por intermedio de Star+.

“¡No puedo esperar para volver a contar la verdadera verdad sobre todos esos cuentos falsos con los que engañaron al mundo para que creyera que son historia!”, dijo a Variety Brooks, de 95 años, quien está a punto de publicar sus memorias. En la película original, esta leyenda de la comedia interpretó varios papeles, como Luis XVI, rey de Francia, y el encargado de sostener el balde con su orina, que resultaba ser idéntico. “Es bueno ser el rey” es una frase que provino de ese segmento y quedó en la mejor historia del cine de comedia. En la película también actuaron Dom De Louis, Gregory Hines, Madeline Kahn y su eterna musa, Cloris Leachman.

Además de parodiar hechos históricos, Brooks también realizó su propia versión de Star Wars en 1987 con Spaceballs (traducida como S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio), adaptó a monstruos famosos en _El joven Frankenstein (1974) y Drácula, muerto pero feliz (1995) y también filmó Las locas, locas aventuras de Robin Hood (1993).