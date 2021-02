La semana pasada, el perfil de Facebook de Chick Corea informó acerca del fallecimiento del legendario pianista. “Es con gran tristeza que anunciamos que el 9 de febrero, Chick Corea falleció a los 79 años a causa de una forma rara de cáncer que sólo fue descubierto recientemente”. La publicación subrayaba que el músico era un “marido, padre y abuelo querido, y un gran mentor y amigo de muchos”.

“Aunque sería el primero en decir que su música transmitía mucho más que las palabras, tenía este mensaje para todos los que lo querían: Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a mantener el fuego de la música en mi viaje”, agregó el mensaje consignado por Efe.

Poco tiempo antes, en su último mensaje público, Corea alentó a potenciales artistas a explorar los caminos de la creación. “Espero que aquellos que desean tocar, escribir, actuar o cualquier otra cosa, lo hagan. Si no es por ustedes, por el resto de nosotros”, dijo. “No solo porque el mundo necesita más artistas, sino porque además es muy divertido”.

Armando Anthony Corea nació en Chelsea, Massachusetts, el 12 de junio de 1941. Comenzó a tocar el piano a los cuatro años, en un hogar lleno de música y de músicos debido a la afición de su padre.

Fue una destacada figura en el desarrollo del jazz de la posguerra y como parte del grupo de música eléctrica de Miles Davis estuvo en varios álbumes que pasaron a la historia, como In a Silent Way (1969) y Bitches Brew (1970).

Participaba en un extenso número de géneros musicales dentro del jazz, incluyendo el vanguardista, el bebop, la fusión y la música de cámara. Junto con Herbie Hancock y Keith Jarrett era considerado uno de los pianistas de jazz más importantes de los últimos sesenta años, y fue el cuarto artista con más nominaciones a los premios Grammy de la historia, 65, de los que ganó 23.

Durante los primeros años de su carrera publicó álbumes más tradicionales, como _Now He Sings, Now He Sobs: (1968), para luego formar el grupo de música eléctrica Return to Forever, para muchos un punto de inflexión en el jazz de fusión. Tras disolverse el grupo, continuó grabando y participando en giras con los grupos Elektric Band y Akoustic Band. Su último disco fue editado en 2020, y durante la pandemia había pasado el encierro trabajando en nuevos proyectos y deseando volver a tocar frente a una audiencia en vivo.

En 2017, entrevistado por Jazzwise, Corea reflexionó acerca de su arte. “Ahora que estoy más viejo y más maduro, me es fácil observar algo tan simple como: la música es la música. No importa la forma. Puede comunicar y conmover a quienes la escuchan, o puede no hacerlo”.

“Y cuando digo 'música' me refiero a los músicos y artistas que la hacen. La música y las artes son lo que tenemos como cultura en la Tierra. Son una de las únicas actividades que nos recuerdan a nuestra naturaleza más básica, a nuestro estado de ánimo más instintivo. Creo que todos somos básicamente seres estéticos, por lo que la música y las artes siempre podrán tocar esa parte positiva y verdadera de cualquier persona que le es inherente. Ese verdadero ser que puede unirnos a todos”.