Este jueves 11 de febrero, a las 21.00, Papina de Palma presenta Secretos en reunión en el patio del Museo del Carnaval. Una presentación que promete ser distinta, aunque ella se encargó de aclarar a la diaria qué tan distinta.

“Algo característico de mis shows es que siempre me cuelgo a hablar un montón”, dijo. “Creo que es algo que la gente que acostumbra irme a ver disfruta. Como un momento de intimidad entre nosotros. Entonces me pareció lindo poder regalarles la oportunidad de elegir ellos mismos la lista de temas y además hacerme preguntas al respecto de las canciones”.

Por medio de un formulario, las personas interesadas podían elegir hasta 18 canciones para que formaran parte del repertorio, de un total de 31 temas, además de sugerir alguna versión. Finalmente, invitaba a enviar “preguntas específicas sobre las canciones que hayas elegido”, prometiendo hacer lo posible por responderlas en el show.

Esto continúa el camino de Papina de reducir esa suerte de distancia simbólica que puede generarse entre el artista y su público. “Esa relación horizontal a mí me hace sentir mucho más cómoda que pararme en un lugar más solemne. La distancia entre artista y público me da pudor, me hace tener vergüenza. No porque esté mal; bailar también me da vergüenza. Sin embargo, ponerme en un lugar mucho más horizontal me hace sentir mucho más cómoda”.

“Cuando voy a ver tocar a alguien, valoro la honestidad y la frontalidad”, agregó. “Me conecta mucho más con los artistas que me gustan. Quizás lo hago como un eco de lo que me gusta a mí”.

Formularios, preguntas del público, son componentes casi lúdicos, que para la artista se suman a esa “energía del juego” que está presente en la creación en general. “Es una energía que sale del mismo lugar: la de jugar a un juego de caja, a las cartas, y la de la creatividad”.

Con respecto al show, contó qué es lo que se podrá ver. “Va a abrir Johanna Duarte, que es una colega que admiro mucho, que se canta todo, que tiene unos temazos y una sensibilidad que me fascinan”.

“Después voy a tocar con la guitarra, con el ukelele, con la loopera... El formato es similar a los shows que vengo haciendo últimamente, pero el repertorio va a ser distinto, porque estuvieron pidiendo canciones que no canto nunca”. ¿Y las preguntas? “Las estuve viendo y están buenísimas. Creo que va a estar divertido”.