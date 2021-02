El 2 de noviembre aparecerá The Lyrics: 1956 to the Present, un libro que recopila conversaciones entre Paul McCartney y el poeta irlandés Paul Muldoon, en donde repasan las personas, los lugares y las circunstancias detrás de las canciones escritas por el músico en su infancia, como parte de los Beatles y también luego de su separación.

La obra, que constará de dos volúmenes totalizando más de 900 páginas, será “lo más cercano a una autobiografía” que haya protagonizado McCartney.

Este “autorretrato en 154 canciones” no se desarrollará de manera cronológica sino “caleidoscópica”, explicó la editorial Allen Lane, según recoge The Guardian. Cubrirá desde las primeras composiciones del artista, cuando tenía 14 años, pasando por el catálogo de los Beatles, la banda Wings, sus álbumes en solitario, hasta la actualidad.

The Lyrics: 1956 to the Present cubrirá “las circunstancias en las que (las canciones) fueron escritas, la gente y los lugares que las inspiraron, y lo que él piensa de ellas actualmente”.

“Más seguido de lo que puedo contar, me han preguntado si escribiría mi autobiografía. Pero nunca he encontrado el momento correcto. La única cosa que siempre logré hacer, estando en casa o de gira, es escribir nuevas canciones”, dijo Sir Paul.

Agregó que hay quienes revisan diarios personales para rememorar eventos del pasado, pero él no los tiene. “Todo lo que tengo son mis canciones, cientos de ellas, de las que he aprendido que sirven para el mismo propósito. Y esas canciones abarcan toda mi vida”.

Muldoon, ganador de un premio Pulitzer, fue quien editó el libro basado en conversaciones que tuvo con el músico. “Sir Paul y yo nos reunimos regularmente durante un período de cinco años, en sesiones de dos o tres horas en las que hablamos de manera muy intensiva acerca del trasfondo de media docena de canciones”.

“De una manera extraña, nuestro proceso imitó las sesiones vespertinas que tenía con John Lennon cuando escribían para los Beatles. Estábamos determinados a nunca dejar la habitación sin algo interesante”.

Y agregó: “Su entendimiento del proceso artístico confirma una noción que yo solamente había supuesto. Que Paul McCartney es una figura literaria mayor, que hace uso de, y extiende, la larga tradición de poesía en lengua inglesa”.

Los volúmenes de The Lyrics: 1956 to the Present, que tienen un precio de preventa de 100 dólares, también incluirán material del archivo personal del músico, como bocetos, cartas y fotografías.