El mundo entero conoció los versos de Amanda Gorman, joven estadounidense de 23 años, cuando leyó un poema durante la asunción presidencial de Joe Biden. Semejante difusión generó mucho interés en su obra e hizo que editoriales de diferentes países encargaran traducciones para publicarla en diversos idiomas.

Sin embargo, al menos dos escándalos han sobrevolado una tarea que suele ser sencilla y, la mayoría de las veces, bastante anónima. Todo comenzó cuando Marieke Lucas Rijneverld, la persona más joven en ganar el prestigioso premio internacional Booker, surgió como el nombre designado para traducir The Hill We Climb al neerlandés.

Este hecho le valió duras críticas a la editorial Meulenhoff de parte de la periodista y activista Janice Deul. En una columna del periódico Volkskrant se preguntó por qué la persona elegida para traducir no era, como Gorman. “una artista de la palabra hablada, joven, mujer y negra sin remordimientos”.

“Una decisión incomprensible, para mí y para tantos otros que expresaron su dolor, frustración, enojo y decepción en las redes sociales”, agregó Deul según recoge The Guardian. “¿No es, como mínimo, una oportunidad perdida el haber contratado a Marieke Lucas Rijneveld para ese trabajo? Es una persona blanca, no binaria, sin experiencia en este terreno. ¿Pero para Meulenhoff es la persona ideal para la traducción?”.

Las críticas llevaron a que Rijneveld abandonara el proyecto. “Me conmocionó el alboroto que rodeó mi intervención en la difusión del mensaje de Amanda Gorman y entiendo a las personas que se sintieron heridas por la decisión de Meulenhoff”, escribió. “Me hubiera dedicado alegremente a traducir el trabajo de Amanda, entendiendo que la tarea más grande sería conservar su fortaleza, tono y estilo. Sin embargo, me doy cuenta de que puedo pensar y sentir de ese modo, pero muchos otros no. De todas maneras deseo que sus ideas lleguen a la mayor cantidad de lectores y abran corazones”.

Desde la editorial aclararon que la decisión de renunciar fue de Rijneveld y que su presencia había sido una decisión directa de Gorman, quien fue la poetisa inaugural más joven de la historia y eligió a alguien más a quien la fama le llegó a edad temprana.

Pocos días después, las traducciones de Amanda Gorman volvieron a ser noticia. En esta oportunidad, fue relevado el traductor al catalán seleccionado por la editorial Univers del grupo Enciclopèdia Catalana. La decisión se tomó desde Viking Books, el sello estadounidense que edita a la poetisa.

El escritor barcelonés Víctor Obiols, elegido originalmente para esa tarea, ya había entregado la traducción de El turó que enfilem cuando fue “vetado” por no ajustarse al perfil deseado, cuenta El Mundo. “Vetado porque, a pesar de admirar mi curriculum vitae, quieren una traductora mujer, activista y preferiblemente negra”, escribió en tuis que luego borró. “He sido víctima de una nueva inquisición”.

Luego de conocida la noticia, declaró a AFP: “Es un tema muy complicado que no puede tratarse con frivolidad. Pero si yo no puedo traducir a una poeta porque es mujer, joven, negra, estadounidense del siglo XXI, tampoco puedo traducir a Homero porque no soy un griego del siglo VIII a. C. o no podría haber traducido a Shakespeare porque no soy inglés del siglo XVI”. Obiols tuvo a su cargo la traducción al catalán de varias obras clásicas como las que mencionó.

Mientras tanto, la versión en español de La colina que ascendemos, fue traducida por la también poetisa, traductora y escritora Nuria Barrios.