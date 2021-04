Sex Pistols - God Save The Queen

John Lydon, el exvocalista de los Sex Pistols conocido como Johnny Rotten, no tiene la mejor disposición a que la historia de su banda sea llevada a la televisión de la mano de Danny Boyle en una miniserie llamada Pistols. En una conversación con The Sunday Times, el músico adelantó que demandará a los productores de esa ficción basada en su vida y las de sus compañeros Steve Jones, Paul Cook, Glenn Matlock y Sid Vicious, que definió como “la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar”.

“Llegaron al punto de contratar a un actor para interpretarme, pero ¿en qué está trabajando el actor? Ciertamente no en mi personaje”, dijo luego de señalar que los productores no solicitaron su consentimiento ni pidieron su participación.

“Lo lamento. Creen que pueden hacer esto, como pasar por encima de mí, pero no va a suceder. No sin una maldita pelea enorme, enorme. Soy Johnny, y cuando interfieres con mi negocio vas a tener un final amargo. Es una vergüenza”.

La cadena FX definió Pistols como “una nueva y fascinante perspectiva de una de las mayores historias del rock de todos los tiempos, en la que los Pistols van desde las urbanizaciones del oeste de Londres hasta la notoria tienda de ropa Sex, de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, en King's Road, pasando por la controversia internacional que supuso el lanzamiento de Never Mind The Bollocks, que suele aparecer en las listas de los álbumes más influyentes de todos los tiempos”.

Boyle ya había dicho lo que significaría la serie para él: “Imagina irrumpir en el mundo de The Crown y Downton Abbey con tus colegas, y gritar tus canciones y tu furia contra todo lo que representan. Este es el momento en que la sociedad y la cultura británicas cambiaron para siempre. Es el punto de detonación de la cultura callejera británica, donde los jóvenes de a pie tenían el escenario y descargaban su furia y su moda y todo el mundo tenía que mirar y escuchar y todo el mundo les temía o los seguía”.

Pistols tendrá seis capítulos y está basada en la autobiografía del guitarrista de la banda, Steve Jones, publicada en 2017 con el título Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Tendrá a Toby Wallace como Jones, Anson Boon como Rotten, Louis Partridge en el papel de Sid Vicious, Jacob Slater como Paul Cook y Fabien Frankel como Glen Matlock.