El afamado músico Franco Battiato, emblema de la música italiana, murió este martes a los 76 años en su casa de Sicilia, según informó su familia a medios locales.

Era conocido mundialmente por su estilo poético y existencial, y se había destacado en numerosos géneros musicales, empezando por el rock y pasando por la canción de autor, la música ligera, étnica, electrónica y hasta la ópera.

Battiato llevaba un tiempo enfermo, recuerda RTVE. Su última presentación en vivo había sido en setiembre de 2017 en el Teatro Romano de Catania, y luego debió suspender su gira por motivos de salud. Había sufrido una fractura de fémur y pelvis luego de una caída que lo había llevado a una larga convalecencia.

“Un Maestro nos ha dejado. Uno de los más grandes de la canción de autor italiana. Único, inimitable siempre en busca de nuevas expresiones artísticas. Deja un legado eterno”, escribió el ministro de Cultura de su país, Dario Franceschini, al conocerse la noticia del fallecimiento.

Era un músico intuitivo y poco técnico, que logró el éxito en los años 70 al sumarse a las corrientes de experimentación europeas y publicar sus primeros discos. En los 80 logró el reconocimiento mundial con temas como “Centro di gravità permanente”, uno de los más populares, con una letra profunda y acordes electrónicos y tribales. El conductor Jorge Rial lo eligió como cortina principal de su flamante programa televisivo, TV nostra.

Continuó con la experimentación y la mezcla de música culta y electrónica mientras se manifestaba fan de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En los 90 colaboró con la banda de sonido de Una vita scellerata (Giacomo Battiato, 1990) y publicó un disco con versiones de Beethoven, Wagner y Brahms, que incluía el tema “Povera patria”, que terminó convirtiéndose en himno de protesta.

Fue ovacionado por sus óperas y se probó como director de cine con la película Perduto amor (2003), basada en su Sicilia natal, y Musikanten (2006), sobre los últimos días de la vida de Ludwig van Beethoven. En simultáneo continuaba publicando discos. El último, de 2019, contenía versiones sinfónicas de sus mayores éxitos.

Vegetariano, místico y creyente en la reencarnación, decía en 2016 en una entrevista con Jot Down: “A veces me sucede que, cuando surge algún problema, abro la computadora, escucho alguna canción mía de los años 90 y me digo: 'Dios, qué cosa magnífica'. Cuando alguien viene y me dice: 'Perdona, ¿puedo cambiar algo?', yo siempre respondo: ‘Haz lo que te dé la gana’. Nunca he considerado las canciones como de mi propiedad. ¿Por qué iba a hacerlo?”.