Disney confirmó la fecha de llegada a América Latina de Star+, su nueva plataforma de streaming dirigida al público adulto. Será el 31 de agosto y podrá adquirirse en forma independiente, o en oferta combinada junto a Disney+. Las tarifas todavía no fueron anunciadas.

Originalmente se había manejado su arribo en junio; el cambio de fecha sería para “aprovechar un calendario deportivo sólido”, además de evitar la competencia directa de HBO Max, cuyo lanzamiento está confirmado para ese mes.

Entre su contenido habrá eventos deportivos de ESPN: la Copa Libertadores, las ligas de Inglaterra y España, los abiertos de Australia y Estados Unidos, las Grandes Ligas de Béisbol, golf, ciclismo, boxeo y otros deportes.

En cuanto a series, se anunciaron títulos actuales como This Is Us, The Walking Dead, American Horror Story o Outlander, además de clásicos como 24, Lost, Modern Family o Los archivos X. No todo el contenido estará disponible desde el comienzo, ya que en algunos casos todavía existen contratos de exhibición en otras plataformas.

Un caso muy especial es el de Los Simpson; estarán todas sus temporadas disponibles. Antes de noviembre se especulaba que formarían parte de Disney+, y los fanáticos se decepcionaron al ver que solamente había un par de temporadas actuales. También estarán las animaciones Padre de familia, Futurama, Bob's Burgers y la serie original Solar Opposites, de uno de los creadores de Rick and Morty.

El catálogo de películas incluye sagas como Duro de matar, Alien y El planeta de los simios, además de filmes superheroicos no aptos para niños como Logan, Deadpool y Deadpool 2.

También habrá producciones originales desarrolladas en América Latina como la miniserie Santa Evita que protagonizan Natalia Oreiro, Darío Grandinetti y Ernesto Alterio.