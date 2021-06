Carlos Pardeiro nació en Montevideo. Su papá, Aníbal Pardeiro, fue un reconocido locutor y actor con una notable trayectoria tanto en la pantalla chica como en la grande, además de un destacado basquetbolista. Clorinda Rodríguez era el nombre de su mamá, y su amor por la música y su profesión de maestra le permitieron dos cosas: grabar un disco de folclore en la década del 60 y enseñarle a su hijo los primeros acordes en la guitarra.

Antes de irse a Argentina y recorrer sus escenarios, Carlos había formado parte, en Uruguay, de Los Halcones y luego de Los Hammers. Además de ganarse su lugar en la historia de Los Mockers, hizo lo mismo en la historia del surf local, ya que fue uno de los pioneros que lograron domar las olas de las costas uruguayas a principios de los 60. Incluso representó al país en el 12º Torneo Internacional de Tabla Hawaiiana en Punta Rocas, Perú, en 1971.

Ese mismo año participó en el disco “She used to be a ballerina”, de Buffy Sainte-Marie. “Además de grabar mi tema ‘Mi tabla, el mar y yo’ o ‘The surfer’ [...] grabé con ella mi instrumentación de guitarra para el tema ‘Bells’, de Leonard Cohen. Él estaba presente cuando lo grabé y quedó muy contento con mis arreglos”. En 1974, ‘The surfer’ fue usada en la película Forgotten Island of Santosha, dirigida por Larry Yates.

Hoy Carlos vive en Estados Unidos, más precisamente en el estado de Arkansas, junto a su esposa, Nancy. En 1995 estableció en la ciudad de Springdale el canal de televisión Safe TV (www.safetv.org), que ofrece un amplio abanico de contenidos dirigidos especialmente a la familia. A pesar de su actual ocupación, su amor por la música, los Beatles y las olas siguen intactos.