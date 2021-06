“El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida”, escribió Morrissey en su sitio oficial. Se refiere a Bonfire of Teenagers, el disco que acaba de ser finalizado en Los Ángeles. Sin embargo, el exlíder de The Smiths no tiene sello que lo edite.

En noviembre del año pasado, el artista terminó su contrato con BMG y lo comunicó con una actualización de su sitio web titulada “BMG corta con Morrissey”. Explicó que el nuevo director anunció una mayor diversidad entre sus artistas y “no quiere otro álbum de Morrissey”.

“Esta noticia calza a la perfección en el implacable y galvánico horror de 2020. Sería delirante esperar algo positivo”, agregó en su momento. “Mis tres álbumes con BMG fueron los mejores de mi carrera y los apoyo a muerte”.

El nuevo comunicado deja en claro que el artista británico de 62 años todavía no encontró un reemplazante para BMG. De hecho, después de compartir los títulos de los 11 temas de Bonfire of Teenagers, agregó: “Morrissey no tiene contrato. El álbum está disponible al mejor (o al peor) postor”.

Polémica en el pub

La “separación” del artista y su sello al final de su contrato podría explicarse por sus declaraciones polémicas en los últimos años. En 2010, por ejemplo, se quejó del poco respeto a los derechos de los animales en China con la siguiente declaración a The Guardian: “¿Viste algo en las noticias sobre el tratamiento de los animales y el bienestar animal? Absolutamente horrible. No puedes evitar sentir que los chinos son una subespecie”.

Cuando Harvey Weinstein fue arrestado a raíz de decenas de acusaciones de abuso sexual, dijo a la revista alemana Der Spiegel: “Odio la violación. Odio los ataques. Odio las situaciones sexuales impuestas a alguien. Pero en muchos casos, uno mira las circunstancias y piensa que la persona referida como víctima simplemente está decepcionada”.

Los Angeles Times también señaló que el cantante se ha pronunciado en contra de las políticas “liberales” de inmigración de Reino Unido, además de haber promovido el brexit y usado en una entrevista televisiva una insignia de For Britain, partido de extrema derecha fundado por una activista antiislámica.

El partido se presentó por primera vez a elecciones en 2018, y en ese momento Morrissey declaró: “Será la primera vez en mi vida que votaré por un partido político”. “Finalmente tengo esperanza. Reino Unido es un lugar peligrosamente odioso ahora, y creo que necesitamos que alguien ponga fin a la locura y hable por todos”, afirmó.

Parodistas Los Simpson

El cambio de actitud percibido por el gran público le valió a Morrissey ser ridiculizado en un episodio de Los Simpson. En abril se estrenó “Panic on the Streets of Springfield”, en homenaje al tema “Panic”, de The Smiths, que comienza diciendo “Panic on the streets of London / Panic on the streets of Birmingham”.

Allí, Lisa tiene un amigo imaginario llamado Quilloughby, quien en el universo de la serie fue “un cantante deprimido de los 80”. El guionista Tim Long contó a Stereogum que el personaje que creó “definitivamente es morrisseyesco, con una pizca de Robert Smith, de The Cure, Ian Curtis, de Joy Division, y un montón de personas más”.

Sobre el final del capítulo, Lisa y el Quilloughby imaginario asisten a un concierto del Quilloughby real, quien sube al escenario con la panza por fuera de la ropa y le grita a la multitud: “¿No ven que esto es sólo un robo de dinero?”. “Solo estoy acá porque perdí mi fortuna denunciando a las personas por decir cosas sobre mí que eran completamente ciertas”, agrega. Dice que su veganismo es un invento de los extranjeros y remata con: “Odio a los extranjeros que vienen a nuestro país a quitarnos nuestros trabajos y acostarse con nuestros hombres”.

A Peter Katsis, mánager del cantante, no le hizo nada de gracia la humorada y escribió a las pocas horas en el Facebook oficial de Morrissey: “Cuando un programa se rebaja tanto y utiliza argumentos duramente llenos de odio, como mostrar a Morrissey con la barriga por fuera de la camisa, como nunca se lo vio en toda su carrera, te hace pensar quién es el grupo hiriente y racista. Y lo peor: llamar racista al personaje de Morrissey sin señalar ningún ejemplo en particular, no sirve de nada. Sólo sirve para insultar al artista. Deberían tomar ese espejo y apuntarlo hacia ellos mismos”. “Morrissey nunca robó el dinero, nunca demandó a nadie por sus ataques, nunca dejó de dar grandes recitales y sigue siendo un vegano de verdad, y un gran defensor de los derechos de los animales”, agregó.

Para peor, algunos medios estadounidenses y británicos atribuyeron el posteo directamente a Morrissey, lo que enfureció aún más a Katsis.