Larry Lieber es hermano de Stanley Lieber, a quien el mundo conoció por su nombre artístico (y luego legal) de Stan Lee. Pero Larry, que está por cumplir 90 años, también es cocreador de algunos personajes icónicos de Marvel Comics, como Iron Man, Thor y Ant-Man, a partir de ideas de su hermano y el desarrollo gráfico de otros artistas, en particular Jack Kirby.

Hace algunos meses, el abogado Marc Toberoff presentó una demanda contra la compañía Disney, propietaria de Marvel, con el objetivo de recuperar la propiedad intelectual de los mencionados superhéroes. Luego se sumaron a esta misma demanda (y a Toberoff) los sucesores de Steve Ditko, cocreador de Spider-Man y Doctor Strange; los sucesores de Don Heck, cocreador de Black Widow y Hawkeye; los herederos de Don Rico, cocreador de Black Widow, y los herederos de Gene Colan, cocreador de Blade, Falcon y Carol Danvers, la actual Capitana Marvel.

Esta demanda colectiva se apoya en el Acta de Revisión de Derechos de Autor de 1976, que indica que los creadores de personajes que no están en su poder pueden recuperar el control 60 años después de su creación, algo que en muchos de estos casos ocurriría a partir de 2022. La respuesta no se hizo esperar.

Según The New York Times, Disney presentó una serie de contrademandas en las que alega que los personajes en cuestión fueron creados bajo la figura de “trabajo hecho por contrato”, es decir que los guionistas y dibujantes involucrados estaban contratados por la compañía original para desarrollar esa tarea, algo que no contempla la ley de 1976. Según ese argumento, más allá de los años transcurridos, no tendrían derecho a hacerse de ellos.

El abogado Daniel M Petrocelli, que también representa a Disney en la batalla legal contra Scarlett Johansson por su compensación por la película Black Widow, dijo al mencionado periódico que “como esos eran trabajos contratados y, por lo tanto, propiedad de Marvel, se presentaron demandas para confirmar que los avisos de terminación (de derechos) son inválidos y no tienen efecto legal”.

“Marvel asignó a Lieber las historias que escribiría, tuvo derecho a controlar las contribuciones de Lieber y le pagó a Lieber una tarifa por página por sus contribuciones”, dice el texto presentado ante la Justicia. “Esas condiciones hacen que sus contribuciones hayan sido ‘trabajo hecho por contrato’, para el que no se aplica el Acta de Derechos de Autor”.

Toberoff no está de acuerdo. “En el momento en que esos personajes fueron creados, el material definitivamente no era ‘trabajo hecho por contrato’ para la ley. Estas personas eran freelancers o trabajadores independientes que trabajaban por el boleto desde el sótano de sus casas. Esos no eran ‘empleados tradicionales de tiempo completo’”. Si la demanda fuera exitosa, los clientes de Toberoff recibirán un porcentaje de las ganancias de nuevos trabajos basados en ese material.