Meat Loaf, músico legendario con destacadas actuaciones en el cine, murió este jueves, según confirmó su mánager, Michael Green. En su página oficial de Facebook escribieron: “Con el corazón roto les anunciamos que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y amigos cercanos”.

“Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes, y de verdad apreciamos todo el amor y el apoyo mientras atravesamos este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre hermoso. Les agradecemos su comprensión por nuestra necesidad de privacidad en este momento. Desde su corazón a las almas de todos ustedes... ¡nunca dejen de rockear!”.

Nacido como Marvin Lee Aday, tuvo una carrera de seis décadas en la que vendió más de 100 millones de discos y participó en más de 65 películas. Según The New York Times, durante su vida dio diferentes versiones acerca de su edad, pero la más certera es que tenía 74 años al momento de su muerte.

En 1977, Meat Loaf editó Bat Out of Hell, álbum que llevó el rock operístico al gran público y que continúa siendo uno de los diez discos más vendidos de toda la historia, con más de 43 millones de copias vendidas, pese a que originalmente fue rechazado por todos los sellos importantes de la industria. Las letras fueron obra de Jim Steinman, quien intentaba realizar un musical sobre una versión posapocalíptica de Peter Pan, pero al no conseguir los derechos terminó escribiendo los siete temas del álbum, a los que el cantante les aportó una energía que los llevó al éxito.

Pese a que con los años ambos tuvieron desacuerdos legales, volvieron a unirse en 1993 para Bat Out of Hell II: Back Into Hell, que incluía el tema “I’d Do Anything for Love (but I Won’t Do That)”, con el que llegó por única vez a la cima de los rankings y por el que ganaría un Grammy al año siguiente. Steinman falleció en abril de 2021 pasado, a los 73 años, y en ese momento Meat Loaf dijo a Rolling Stone que había sido la “pieza central” de su vida.

En paralelo con su carrera musical, dejó varias actuaciones para el recuerdo, incluyendo al motociclista lobotomizado Eddie en The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975), papel que ya había interpretado en el musical original. También fue Tiny en El mundo según Wayne (Penelope Spheeris, 1992), Bob en El Club de la Pelea (David Fincher, 1999) y el padre de Jack Black en la película de Tenacious D Delirios de fama (Liam Lynch, 2006). Allí volvió a cantar delante de las cámaras.

El cantante tuvo diferentes problemas de salud a lo largo de su carrera y en 2003 debió ser operado del corazón luego de desvanecerse en el escenario durante un concierto en el Wembley Arena de Londres. En 2007, luego de otro percance, dijo en Newcastle que esa probablemente sería su última presentación, pero siguió tocando y en 2011 tuvo un nuevo desvanecimiento, atribuido a un ataque de asma. Un último accidente ocurrió durante un concierto en Canadá, en 2016, el mismo año en el que tuvo una cirugía de fusión espinal. Su aparición final fue en marzo de 2021 junto al cantante de country John Rich en Nashville.

Sobre las circunstancias de su muerte, el sitio sensacionalista TMZ reportó que Meat Loaf había cancelado una cena de negocios hacía pocos días, luego de enfermarse gravemente de covid. Y el pasado mes de agosto, en una conversación con The Pittsburg Post-Gazette fue crítico con el uso de tapabocas: “No hacen nada. No impiden que te contagies de covid. Son sólo una molestia y hacen que te pique la nariz y que no puedas respirar”. También había dicho: “Si me muero, me muero. No me van a controlar”.