Este martes se presentó en el Palacio Legislativo la iniciativa de la diputada por Tacuarembó Zulimar Ferreira, del Frente Amplio, para denominar “Washington Benavides” al liceo 5 de Tacuarembó. El acto convocó no sólo a legisladores, sino a autoridades como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, y la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Ana Frega.

Estaban también allí alumnos, admiradores y familiares del poeta, que se destacó como docente de secundaria y universitario y como guía de numerosos artistas desde su labor como centro del “Grupo de Tacuarembó”. Su hijo Pablo, Eduardo Larbanois y Mario Carrero, Carlos Benavides se hicieron presentes (se esperaba a Héctor Numa Moraes, pero tuvo un problema de salud y no pudo asistir), así como Nair Alderete, del círculo denominado Cátedra Washington Benavides, y Silvia Rodríguez y Gerardo Leites, representantes de la comisión de docentes, padres, exalumnos y vecinos de Tacuarembó que desde 2019 promueve el bautismo del liceo en homenaje al escritor fallecido en 2017. No se trata de un cambio, ya que el liceo 5, creado en la última década, todavía no tiene nombre.

La iniciativa de que el liceo lleve el nombre del poeta había desatado controversia en setiembre cuando trascendió que había autoridades de Secundaria que se oponían al homenaje al poeta tacueremboense, pero luego la Dirección General de Educación Secundaria aclaró que, al contrario, habían promovido actividades para difundir el proyecto.

Según Ferreira, fueron ediles tacuaremboenses del Partido Nacional y de Cabildo Abierto quienes se opusieron a la iniciativa. “Es muy preocupante”, dijo a la diaria la diputada. “El liceo de Curtina se nombró Marta Montaner por la dirigente colorada de Tacuarembó. Se propuso el nombre y lo acompañamos. Se nombró una policlínica Aguaí Belloso, en homenaje a otro político colorado. Tendríamos que pensar más allá de los partidos. Además, el Bocha no era un caudillo, si bien conocemos su ideología”. Como reacción a las resistencias al homenaje, se generaron nuevas actividades en la comunidad para apuntalarlo. “Se generó toda una movida cultural en la comunidad”, afirmó Ferreira.

“Esto es en realidad una iniciativa de la gente de Tacuarembó. Los legisladores somos simples conductores”, dijo Ferreira.

Tras la presentación del proyecto en la Comisión de Educación de la cámara baja, el trámite seguirá en ANEP antes de volver al legislativo. Ferreira cuenta con una evaluación positiva por parte de las autoridades de la educación, ya que, según ella, el presidente del Codicen, Robert Silva, se pronunció a favor del homenaje.