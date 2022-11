Este jueves 10 de noviembre el Antel Arena recibirá a uno de los cantautores hispanoamericanos más importantes de las últimas décadas, cuando Andrés Calamaro se presente en un concierto que comenzará a las 21.00, con apertura de puertas a las 19.30 y Dani Umpi por segunda vez como su telonero.

La cita será en el marco de su Tour 22, una gira que repasa su carrera musical y sirve de presentación de su más reciente álbum de estudio, Dios los cría (2021), que reversiona temas de sus discografía en formato de duetos con figuras como Julio Iglesias, Milton Nascimento y Fernando Cabrera. El uruguayo se une al artista de 61 años en el tema "Horizontes".

"Un disco es una labor conjunta, en particular un disco de esta naturaleza coral. Mi gratitud es completa y permanente. Me han honrado con cada verso", dijo Calamaro en diálogo con La Tercera, donde también habló sobre la fórmula de la canción exitosa. "No tengo secretos o no quiero revelarlos. También soy experto en escribir fracasos comerciales y me gustan; el éxito radial no es algo que me obsesione".

Calamaro formó parte de Los Abuelos de la Nada y en los 90 viajó de Argentina a España para fundar Los Rodríguez junto a Ariel Roth. En esa misma década se decidió por una carrera solista y llegaron Alta suciedad (1997) y Honestidad brutal (1999), que por estos días tuvo su relanzamiento extendido bajo el título de Honestidad brutal extra brut, siguiendo con esa manía de apostar a la cantidad, además de la calidad, que había comenzado con el disco quíntuple El salmón (2000). La reedición es un álbum séxtuple que a los dos originales suma tomas alternativas, mezclas inéditas y temas jamás escuchados.

El Tour 22, que comenzó su segmento sudamericano en octubre y ya lo llevó por Perú, Colombia y Chile, fue descrito como una serie de espectáculos sin pretensiones, sin más complementos que los instrumentos y las voces. Con precisión y sin sorpresas, pero repleto de temas que ya son parte de la lengua popular.

Andrés Calamaro en el Antel Arena. Jueves 10 de noviembre a las 21.00. Entradas en venta en Tickantel y redes de cobranza.