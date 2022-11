El ministro de Cultura español, Miquel Iceta, anunció este jueves que el ganador del Premio Cervantes 2022 es el poeta y ensayista Rafael Cadenas, nacido en Barquisimeto, Venezuela, en 1930. “Ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta a alturas de excelencia en el español. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadores”, dice parte del texto con el que el jurado fundamentó su decisión.

Autor de una extensa obra poética que inició a fines de los años 40, en la década siguiente Cadenas debió afrontar el exilio debido a su militancia comunista. De esa experiencia surgieron dos de sus poemarios más emblemáticos, Una isla (1958) y Los cuadernos del destierro (1960). “Los cuadernos del destierro es un poema en prosa sobre mi experiencia como exiliado en Trinidad entre 1952 y 1956, una isla muy próxima a la costa oriental de Venezuela. Era entonces todavía colonia inglesa, de modo que durante cuatro años fui súbdito involuntario, pero gustoso, de la reina Isabel”, recordaría.

En 1960 dio a conocer “Derrota”, un poema que tendría gran resonancia en el panorama venezolano. Allí Cadenas conjugaba una mirada personal de corte nihilista con el anhelo de cambio social que atravesaba el continente.

Con el tiempo, volvería a reflexionar varias veces sobre ese poema, tanto desde su obra como en alocuciones públicas. En 2003, por ejemplo, Cadenas le decía a Claudia Posadas, para la revista académica Espéculo: “Hoy no me encuentro en ‘Derrota’, pero no porque crea tener éxito, esta palabra no forma parte de mi vocabulario, lo que ocurre es que ese poema lo escribió un joven con quien ya casi no hablo, es decir, yo hace 40 años. Te daré un ejemplo: en el poema se aprueba en cierta forma la lucha armada y hoy la rechazo. Hace muchos años me di cuenta de que no es esa la vía para lograr determinado cambio social. Ahora pienso en términos de reforma, no de revolución. Ésta se me antoja, después de las experiencias del siglo que acaba de concluir, un sangriento anacronismo que en todos los casos terminó en dictadura. En cambio, hay revoluciones que no suelen tenerse por tales como la que ha ocurrido en la física cuyas implicaciones filosóficas apenas comienzan a vislumbrarse o la comunicacional tan prodigiosa o la del movimiento ecológico, y tal vez estén en camino otras que no podemos anticipar. Mi atención está puesta en el individuo más que en lo colectivo. Siento más cercano el poema ‘Fracaso’; y actitud crítica siempre he tenido, sólo que ahora no procede de ninguna postura previa, sino del simple ver”.

Anteriormente, Cadenas había sido distinguido con otros premios internacionales, como el Reina Sofía y el que otorga la Feria del Libro de Guadalajara. Ahora sucede a la uruguaya Cristina Peri Rossi al obtener el El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que otorga anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte de España con la Asociación de Academias de la Lengua Española.