Guns n’ Roses tocará en el estadio Centenario el 2 de octubre, y lo hará con tres de sus miembros originales –el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan–, anunció la productora de espectáculos AM.

La banda ya había estado en el Centenario en 2010, aunque en aquella ocasión sólo Axl Rose representaba a la formación original. Por su parte, Slash tocó con su propia banda en 2012 en el Teatro de Verano. Más allá de que Rose llegó a Uruguay rodeado de músicos de alto perfil, como el bajista Tommy Stinson (ex Replacements), la reunión de tres miembros originales de Guns n’ Roses ha sido un acontecimiento que mereció una gira especial, el Not In This Lifetime Tour.

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo viernes a las 10.00 a través de www.accesoya.com.uy y en locales de RedPagos. Los precios aún no se anunciaron.