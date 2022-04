El Premio Cervantes es el máximo galardón de las letras en español y lo concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte de España. La ganadora de su edición 2021 fue la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, quien no asistirá al acto de entrega que presidirán los reyes en la Universidad de Alcalá de Henares.

De acuerdo con algunos medios, como el diario ABC, la escritora no acudirá a la ceremonia debido a problemas de salud. “Estoy delicada de salud, pero haré todo lo posible por cumplir con los requisitos”, le había dicho Peri Rossi al periódico español en noviembre, tras conocerse que le habían otorgado el premio.

Peri Rossi, nacida en Montevideo en 1941 y residente en Barcelona desde los años 70, designó a la actriz Cecilia Roth para que recoja el premio en la ceremonia de este viernes, que vuelve a su formato presencial después de dos años de pandemia y se desarrolla en plena Semana Cervantina.

El Premio Cervantes reconoció “la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros”, según el jurado. En noviembre, cuando la escritora conoció el fallo del jurado, se encontraba aquejada por un broncoespasmo y convaleciente en la cama, recordó la agencia de noticias Efe.

La Semana Cervantina comenzó el lunes con la presentación del cartel del Día del Libro 2022, que se celebrará el sábado 23, y la obra de la ilustradora Elena Odriozola se realizó a partir de un poema de Peri Rossi. También habrá un tributo a la uruguaya este 19 de abril en el Museo Nacional del Romanticismo. Bajo el título “La escritura... único fuego que no se extingue”, se acercará el mundo de la autora a través de la lectura de sus versos y de la dramatización de pasajes de su obra narrativa, además de un video con testimonios de sus amigos.

Los reconocimientos no terminarán ahí, porque se llevará a cabo una conferencia titulada “Cristina Peri Rossi. Las mujeres del Premio Cervantes” y una lectura-homenaje de poetas, con la participación de Martha Asunción Alonso, Jordi Doce, Esperanza López Parada y Julieta Valero, que leerán una selección de poemas propios y de la premiada.

“Inmensa alegría”

Cristina Peri Rossi es la tercera uruguaya en recibir el Premio Cervantes, después de Juan Carlos Onetti en 1980 e Ida Vitale en 2018.

Uno de los primeros medios en hablar con ella al conocerse la noticia el año pasado fue RTVE. En conversación con el programa El ojo crítico, contó cuál fue su primera reacción: “Lo he recibido con inmensa alegría. Con una gran satisfacción. La verdad es que no me lo esperaba, pero me hace sentir feliz porque junta mis dos mundos. Junta América Latina con España. Lo recibo como uruguaya, pero como española, porque yo tengo la doble nacionalidad. Y entonces por fin consigo en la vida algo que he buscado siempre, y es que no haya división entre América Latina y España, que haya amor y comprensión”.

Dijo que al enterarse primero se acordó de Julio Cortázar, “que nunca tuvo premios”. “Fue mi gran, gran amigo. Pienso que lo habría disfrutado muchísimo. A él le hubiera alegrado que me lo dieran a mí”. Luego dijo que pensó en los uruguayos y finalmente en los catalanes “que creen que Cataluña pertenece a España”.

Sobre el motor que la hace escribir, reflexionó: “La poesía, y cualquiera de las artes, tiene la virtud de hacer que el dolor sea menos doloroso, porque es ver el dolor en un cuadro o en un poema. El arte nos alivia del peso terrible de la realidad, del dolor inaguantable de la realidad. Siempre un poema sobre las mujeres violadas en México va a ser menos doloroso que la realidad de las mujeres violadas en México. El arte tiene la virtud de ser una especie de remedio para conocer la realidad, pero con el ojo de la belleza, no sólo de la crueldad”.

Por último, en medio del broncoespasmo, reveló cómo sería su celebración. “Le voy a dar un abrazo a mi compañera y me tendré que tomar los antibióticos que estoy tomando, y no sé si podré dormir esta noche. Si no duermo esta noche, pensaré que quizás este ha sido un acto de justicia, uno de los pocos que he tenido que conocer en una vida muy dura en la que no he evitado estar en riesgo tantas veces”.