Quien agitó las aguas fue Variety, uno de los medios más antiguos y prestigiosos que cubren la industria del entretenimiento desde Estados Unidos. “De acuerdo a dos fuentes bien informadas”, contó con sorpresa a comienzos de esta semana, en la Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes “habrá una película de David Lynch que ha permanecido fuera del radar y que tiene a Laura Dern, ya sea en un cameo o papel de reparto, junto a otros colaboradores habituales de Lynch”.

Al mismo tiempo agregaron que podría tratarse de una película filmada en secreto o del piloto extendido de la serie de televisión Wisteria, que tendría como protagonistas a Dern y Watts. El anuncio despertó el interés de los fanáticos del visionario director en todo el mundo, y el propio Lynch se refirió a los rumores en entrevista con Entertainment Weekly.

“Esta es la parte de la entrevista en donde suelo preguntarle a la gente en qué están trabajando, pero me emocionó al ver la noticia de que vas a estrenar una nueva película”, le dijo el periodista Darren Franich. Lynch primero rio y después contestó: “No tengo ninguna película para estrenar. Es solamente un rumor. Así que ahí tenés. No va a pasar. No tengo un proyecto. No tengo nada en Cannes”.

El cineasta siguió echando por tierra el rumor. “Es una lástima. El rumor creció y la gente pensó: 'sería lindo'. Hay algo nuevo, pero no es mío. No sé lo que es. Dicen que hay algo nuevo en Cannes, y no dicen de quién es, y alguna gente pensó que era mi película, pero no. Así que vamos a esperar a ver, y veremos de quién es”.

La integración de la Selección Oficial de la edición 75 del clásico festival internacional se dará a conocer este jueves. Entre los títulos que se rumorean, y que reportó Variety, se encuentran Three Thousand Years of Lounging de George Miller, Crimes of the Future de David Cronenberg y Elvis de Baz Luhrmann.

Con respecto a la presidencia del jurado, que todavía no fue anunciada, se habló del director iraní Asghar Farhadi, quien recientemente fue encontrado culpable de plagio por su película Un héroe, que ganó el Gran Premio en Cannes en 2021. El anuncio podría depender de su situación judicial, ya que enfrenta una pena que podría incluir la prisión.

El Festival Internacional de Cannes se realizará entre el 17 y el 28 de mayo.