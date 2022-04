No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Por estos días sale a la venta en Estados Unidos la novela City On Fire, que comienza una nueva trilogía del escritor Don Winslow, autor de la serie El cártel, que comenzó en 2005 con El poder del perro, siguió en 2015 con la obra que le da título a la saga y concluyó en 2019 con La frontera. Sin embargo, el autor anunció que esta nueva historia será la última, ya que sus esfuerzos se volcarán ahora a la no ficción.

“Queridos lectores y amigos”, dijo en una carta pública, “como habrán oído, me estoy retirando. Mi nueva novela sale el 26 de abril y sus secuelas, que ya están escritas, se publicarán en abril de 2023 y abril de 2024. Esos serán los últimos tres libros nuevos que publique. Me encanta escribir y no tomo esta decisión a la ligera, pero voy a buscar una pelea”.

Winslow dijo que Donald Trump fue derrotado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, “pero el trumpismo es un cáncer que ha hecho metástasis a lo largo del país. Creo que una forma más peligrosa de él va a surgir luego de las elecciones de noviembre. Sé que algunas personas no están de acuerdo; son fáciles de detectar, porque son las mismas que dijeron que Trump nunca iba a ser elegido y desde hace años prometen que irá a la cárcel”.

Desde su cuenta de Twitter, red social en la que es un usuario extremadamente activo, Winslow no ha parado de recordar la falta de consecuencias jurídicas para “Trump, su familia y los facilitadores que comparten su cínica, desalmada, corrupta y semialfabetizada visión del mundo”.

“Quiero ver consecuencias reales para los arquitectos del 6 de enero [en referencia a la invasión al Capitolio] y no solamente para los soldados de a pie. Quince meses después, ni un legislador republicano ha sido responsabilizado por sus acciones ni citado por el comité investigador. Ni uno. Sin consecuencias, serán reelectos y causarán más caos”, agregó.

Para Winslow, el Partido Demócrata tiene mejores ideas, mejores candidatos y una mejor visión para el futuro. “Lo que no tiene es una mejor comunicación, y voy a tratar de cambiar eso. Esa será mi misión ahora. Los demócratas no gritan lo suficientemente fuerte sus logros y no gritan lo suficientemente fuerte cuando los republicanos violan la ley. Necesitamos más que indignación; necesitamos acción”.

En sus redes sociales, el autor lleva meses compartiendo videos políticos, algunos con participación de figuras como Bruce Springsteen, que exponen tanto a Trump como a otros líderes republicanos y acumulan cientos de millones de vistas. Su plan es continuar con eso. “Voy a crear una serie de videos políticos que peguen fuerte, creen cambios y ayuden a ganar elecciones claves a lo largo del país”.

“Los seguidores de Trump quieren un mundo en el que a las mujeres se les sigan quitando derechos, donde se supriman los votos, se utilice la desinformación como un arma, se bloqueen las reformas policiales y las escuelas, los maestros y los libros estén bajo amenaza constante”, declaró Winslow. Y resumió todo esto como “un ataque total a la democracia”.

Winslow anunció que su último tour será el de presentación de City On Fire, que lo llevará a 23 ciudades. También aprovechó para agradecer a quienes compraron y recomendaron sus libros y, tomándose como ejemplo por haber tenido éxito a los 50 años, los exhortó a que “no abandonen sus sueños”. Para cerrar, volvió a convocar a las fuerzas de internet: “Espero que se unan a mi ejército digital y me ayuden a ganar esta guerra. Juntos podemos hacer una diferencia real”.