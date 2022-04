Mientras que el cine de Hollywood se recupera de su seguidilla de premiaciones, la música tuvo su gran noche en Las Vegas el domingo, cuando se celebró la edición 64 de los Premios Grammy a lo mejor de la música actual. Una ceremonia que tuvo entre los artistas más premiados a Jon Batiste, Silk Sonic y Olivia Rodrigo.

Anderson Paak y Bruno Mars de Silk Sonic, reciben el premio Record Of The Year por "Leave The Door Open". Foto: Emma McIntyre, Getty Images, AFP

El “superdúo” Silk Sonic, formado por Bruno Mars y Anderson Paak, se llevó dos de los premios más importantes de la noche: Grabación del Año y Canción del Año, por “Leave the Door Open”. Esa canción también les hizo ganar los Grammy a Mejor Interpretación de R&B y Mejor Canción de R&B.

Jon Batiste es conocido por ser líder de la banda en el programa televisivo The Late Show with Stephen Colbert, donde hace de segundo del conductor. El músico de 35 años lanzó el año pasado el álbum We Are, donde mezcla jazz, soul, hip-hop y R&B con letras que ofrecen un mensaje de esperanza. Este álbum le valió cuatro galardones: Álbum del Año, Mejor Video Musical (por la canción “Freedom”), Mejor Interpretación de Raíces Americanas y Mejor Canción de Raíces Americanas (por “Cry”). Por último, junto con Trent Reznor y Atticus Ross, triunfó en la categoría de Banda de Sonido por la película Soul, que ya le había hecho ganar un Oscar, un Globo de Oro y un Bafta.

Por su parte, la californiana de 19 años Olivia Rodrigo triunfó en la categoría de Mejor Nueva Artista, Mejor Álbum de Pop Local por Sour y Mejor Interpretación Pop Individual por la canción “Driver's License”.

Foo Fighters, banda que había sido anunciada para tocar en vivo en la ceremonia antes de la muerte del baterista Taylor Hawkins, se llevó los tres premios más importantes de la categoría de Rock. Un tributo a Hawkins con la música de “My Hero” precedió el momento In Memoriam, en el que recordaron a los artistas fallecidos en el último año.

La ceremonia contó con la intervención del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien grabó un mensaje en video. “No hay nada más opuesto a la guerra que la música”, dijo y anticipó: “Seremos libres como ustedes lo están siendo hoy en el escenario de los Grammy”. Sus palabras precedieron al músico John Legend, quien estrenó la balada “Free”.

Principales ganadores:

Mejor Grabación del año: “Leave the Door Open” (Silk Sonic)

Mejor Canción del año: “Leave the Door Open” (Silk Sonic)

Mejor Álbum del año: We Are (Jon Batiste)

Mejor Nueva Artista: Olivia Rodrigo

Mejor Interpretación de Rap: “Family Ties” (Baby Keem y Kendrick Lamar)

Mejor Álbum de Rap: Call Me If You Get Lost (Tyler, the Creator)

Mejor Interpretación de Pop Individual: “Driver's License” (Olivia Rodrigo)

Mejor Álbum Pop Local: Sour (Olivia Rodrigo)

Mejor Actuación Pop Grupal o en Dúo: “Kiss Me More” (Doja Cat ft. SZA)

Mejor Álbum Pop Tradicional: Love For Sale (Tony Bennett y Lady Gaga)

Mejor Álbum de Rock: Medicine at Midnight (Foo Fighter)

Mejor Interpretación de Rock: “Making a Fire” (Foo Fighters)

Mejor Canción de Rock: “Waiting on a War” (Foo Fighters)