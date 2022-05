Por segunda vez la Palma de Oro en Cannes fue para el sueco Ruben Östlund, que ya había recibido ese galardón por The Square en 2017. En esta oportunidad la película premiada por el jurado presidido por Vincent Lindon es Triangle of Sadness, una crítica a la superficialidad y el desenfreno en el mundo actual.

El Gran Premio ex aequo fue para el thriller romántico Stars at Noon (Claire Dennis) y el drama Close (Lukas Dhont).

El premio a Mejor director se lo llevó el surcoreano Park Chan-wook por Decision to Leave, la historia de un detective que debe investigar un asesinato en una zona remota y comienza a sentirse interesado en la esposa del muerto.

El Premio especial 75º aniversario fue para Tori et Lokita, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Los restantes premios fueron los siguientes:

Mejor actriz: Zar Amir Ebrahimi, por Holy Spider

Mejor actor: Song Kang-ho, por Broker

Mejor guion: Tarik Saleh, por Boy from Heaven

Premio del Jurado, ex aequo: Le otto montagne (Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch) y EO (Jerzy Skolimowski)

Ganadores de otras secciones

Cámara de Oro al mejor debut: War Pony, de Riley Keough y Gina Gammell

Mención Especial Caméra d'or: Plan 75, de Hayakawa Chie

Palma de Oro al mejor cortometraje: The Water Murmurs, de Jianying Chen

Mención especial cortometrajes: Lori (Melancholy of My Mother's Lullabies), de Abinash Bikram Shah

Mejor película en sección Un certain regard: Les pires, de Lise Akoka y Romane Gueret

Premio del Jurado en Un certain regard: Joyland, de Saim Sadiq

Mejor dirección en Un certain regard: Alexandre Belc por Metronom

Mejores actuaciones en Un certain regard: Vicky Kripes por Corsage y Adam Bessaa por Harka

Mejor guion en Un certain regard: Mediterranean Fever, de Maha Haj

Premio Coup de coeur: Rodeo, de Lola Quivoron

La 75ª edición del Festival de Cannes es la primera en condiciones de normalidad, luego de la cancelación en 2020 y la celebración con limitaciones en julio de 2021, debido a la situación sanitaria.