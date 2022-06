En agosto saldrán a la luz los primeros demos de algunas de las canciones más recordadas de The Velvet Underground, registradas en mayo de 1965. Se trata de temas firmados por Lou Reed junto a su compañero de banda, John Cale, que Reed se envió a sí mismo por correo, en un paquete notariado, como forma de asegurarse el copyright sin recurrir al papeleo oficial. De esta forma, si alguien disputaba los derechos, el músico podía presentar el paquete fechado con el matasellos como prueba.

Las grabaciones se encuentran en cintas magnetofónicas de cinco pulgadas, que permanecieron selladas durante casi medio siglo, y son muy pocas las personas que las habían escuchado previamente. Según The Guardian, allí se encuentran versiones con sonido folk de temas como “I'm Waiting for the Man” o “Heroin”.

Reed interpretó los temas con una guitarra acústica y una armónica, mientras que Cale agregó armonías vocales, “haciendo que se parezcan más a la música folclórica de la época que al rock de vanguardia del que la Velvet Underground pronto sería pionera”.

Tan sólo dos meses después de estas grabaciones, el guitarrista Sterling Morrison se sumó al grupo para otra ronda de demos, y en noviembre tomarían el nombre que los hizo reconocidos. En diciembre llegaría Maureen Tucker en reemplazo del baterista original Angus MacLise.

“I'm Waiting for the Man” y “Heroin” formarían parte del disco debut, The Velvet Underground & Nico, de 1967, mientras que “Pale Blue Eyes”, también parte de estos demos, llegaría con modificaciones recién en el disco homónimo de 1969. Algunos temas experimentaron pequeñas modificaciones en la letra, incluyendo versos que no llegarían a la grabación final.

Leé más sobre esto: The Velvet Underground & Nico, el primer disco de The Velvet Underground

Este trabajo, que se editará bajo el título Words & Music, May 1965, también contiene canciones escritas por Reed que nunca volvieron a grabarse, como el tema con tintes de doo wop llamado “Too Late”, y “Buzz Buzz”, una canción de rhytm and blues. Detrás del lanzamiento está la disquera estadounidense Light in the Attic, que llegó a un acuerdo con Laurie Anderson, la viuda de Lou Reed, quien falleció en 2013.

Algunas versiones de Words & Music, May 1965, que estará disponible en “larga duración”, CD, casete y cartucho de ocho pistas, incluirán otras grabaciones caseras de Reed, igual de inéditas, llevadas a cabo entre 1963 y 1964, además del tema “Gee Whiz” grabado en 1958, cuando el cantautor tenía solamente 16 años. La grabación original también podrá escucharse en sitios de streaming de música.

Greil Marcus, crítico de rock que contribuyó con un texto para este lanzamiento, dijo que “la pobreza” en estas canciones “nos permiten escucharlas, ahora, como tiza en una pared. Pero no [se trata de] esas marcas que se borran con la próxima lluvia, sino como inscripciones que de alguna manera se vuelven parte del ladrillo, incluso si en un año o dos nadie será capaz de leerlas”.

-Leé más sobre esto: White Light/White Heat, el segundo disco de The Velvet Underground