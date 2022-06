La palabra podcast lleva un tiempo coqueteando con sumarse al léxico popular. Este formato de audio que puede escucharse a demanda, en el que los responsables suelen conversar sobre un tema (o sobre ninguno) sin limitaciones de tiempo ni miedo de segmentar a la audiencia, tardó en consolidarse en nuestro país porque existen dificultades para monetizarlo y hacerlo rentable. Como pasa con casi todo.

Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los amantes de esta radio-que-no-es-tal y hay una verdadera comunidad podcasteril hablando de muchísimas cosas. Y también de ninguna. El sábado 4 de junio, a las 18.00, la Sala Camacuá será el escenario de Sonora, el primer evento de podcasting independiente de nuestro país, que incluirá podcasts en vivo, charlas con creadores de contenido y más.

Acerca de este encuentro, pero también del formato en general y su desarrollo en nuestro país, la diaria conversó con Diego Soler, quien, además de ser uno de los organizadores, está detrás de La Tortulia Podcast, donde se conversa en profundidad sobre historias reales que parecen de ficción. Primero le pedimos su visión sobre el fenómeno local.

“Creo que el podcast uruguayo está en un momento de explosión. Un poco provocado por la pandemia, lo que es medio contradictorio, porque a mucha gente le cambiaron los hábitos y dejó de escuchar. Pero otra estaba al cuete en su casa, y el podcast explotó”, dijo Soler.

Él lleva siete años en el ramo y ha visto los cambios de primera mano. “Hasta 2018 te podía decir la gente que hacía podcasts en Uruguay; sabía quiénes eran todos. Ahora, francamente, no tengo idea. No hay forma de dar seguimiento a todos los proyectos que hay”.

“Hay gente que se ha metido de forma profesional, con peso de los medios atrás. Hay un montón de proyectos nuevos y creo que Spotify ayudó mucho a eso. Es una plataforma que permite que la gente pueda escuchar un podcast fácilmente; antes, si bien había mil formas de hacerlo, no era como cuando lo tenés a través de una herramienta que está incorporada a la escucha de música. Entonces, creo que está en franca expansión”.

De todos modos, a Soler le queda la sensación de que “el común de la gente” sigue sin entender lo que es un podcast. “Por eso, difundirlo, hablar de qué se está haciendo y hablar de que es una cosa que existe, sigue siendo importante”.

La conversación derivó hacia aquellos programas de radio que, pese a salir en vivo, cortan sus segmentos más importantes y los suben a diferentes plataformas para que sean escuchados a demanda. Más allá de las diferencias, para este creador de contenido es una buena noticia que las radios hagan eso. “Es una de las tantas vías de entrada para lo que es el podcast; así es como arranqué yo. Empecé en 2007 o 2008 escuchando a [Alejandro] Dolina, porque El Espectador lo subía en formato podcast, adelantadísimo para la época”.

“La gente no distingue mucho la diferencia, y tampoco es fácil decir qué es podcast y qué no. Mucha gente dice que hace podcast y lo sube exclusivamente a YouTube. Y yo te discutiría, diría que no lo es, porque no es un formato exclusivo de audio y no lo podés escuchar desde un reproductor o una aplicación que sea sólo de audio. De todos modos, son definiciones técnicas que rayan en la pedantería. Creo que si sentís que estás haciendo un podcast, si es un producto que está pensado para ser escuchado y no tengo por qué estar viendo una pantalla para hacerlo, bueno, estás haciendo podcast”.

De todos modos, considera a la radio un medio “radicalmente diferente en la concepción del producto”, lo que abre puertas para otra clase de programas. La coexistencia, entonces, “se termina pareciendo a Netflix, es como un Netflix de la radio. Todo tiene su lugar: la televisión tiene su lugar y Netflix tiene su lugar. Y la radio y el podcast también tienen sus lugares. Porque la radio te acompaña, la prendés y la dejás de fondo. Cumple otra dinámica, otra función”.

Con ese “punto de ebullición” en Uruguay, los responsables de La Tortulia Podcast estaban pensando en hacer eventos en vivo para “arrimar más gente y generar más conciencia de lo que es el podcasting”. La pandemia puso todo en pausa, pero al mismo tiempo surgieron “muchísimos” productos profesionales. “Entonces pensamos que ahora que salimos un poco de la pandemia y podemos tener una sala teatro con buen aforo y sin tanta preocupación era el momento perfecto para retomar esos planes”.

“El evento tiene una línea editorial clara: nosotros queremos representar el espíritu del podcast independiente. Con esto me refiero al que está hecho por personas que no tienen financiación de medios atrás, o grandes sponsors”, agregó. “En la medida en que nunca fue fácil hacer plata con el podcast, esos sponsors nunca se preocuparon por meterse, y durante diez años fue un trabajo de amor. Gente que tenía un hobby o un tema que le interesaba, se armaba un guion y hacía un buen programa hablando de ese tema hasta el fondo”.

Esos creadores independientes, “que sostuvieron la llama del podcast” durante tantos años, son quienes estarán en Sonora. “Elegimos a los que nos parecían los más representativos y también los más escuchados. Y es importante aclarar que independiente no quiere decir 'no profesional'”.

Además de La Tortulia estarán Neurona Financiera, Así está el mundo, Blitzkrieg Pop, Ladrones de canciones y Santas Listas en formato fonoplatea, además de un panel de debate sobre podcasts científicos con Belleza química y Todo un tema.

Las últimas entradas se agotaron el martes, pero de todos modos en sonorapodcast.uy habrá streaming en vivo de todo el encuentro.