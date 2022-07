La película uruguaya 9, dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, se alzó con el premio a mejor película en lengua extranjera en la 8ª edición de los National Film Awards, en Reino Unido. Entre las nominadas estaban nada menos que la ganadora del Oscar Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi, La peor persona del mundo, del noruego Joachim Trier, y la aclamada Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, además de la danesa Miss Viborg (Marianne Blicher), la coproducción egipcio-francesa You Resemble Me (Tu me ressembles; Dina Amer), la francesa Petite Maman (Céline Sciamma) y la india Sooryavanshi (Rohit Shetty).

9 cuenta la historia de un goleador que comete una falta muy grave en un partido y se encuentra en medio de la enorme presión de los comentarios, de las consecuencias que su inconducta puede tener para él y para el equipo y de las negociaciones que su padre y su representante planifican o ejecutan sin que él sea mucho más que el objeto en disputa.

“Había un interés, o descubrimos que había un interés, que no era tanto el fútbol en sí, sino poner un drama humano en un entorno que lo magnifique, que lleve las tensiones al extremo. Básicamente es un vínculo complejo como puede haber en diferentes clases sociales, entre diferentes profesiones. En el fútbol lo que ocurre es que esa mirada ajena es el mundo. Un jugador de élite es como un guerrero o como un gladiador, se le piden cosas sobrehumanas, que no baile, que no se divierta, que sólo viva para el fútbol. En un momento de la película el jugador empieza a hacer todo lo que supuestamente no tenés que hacer. Y en realidad vos te alegrás porque eso que hace te parece que está bien. Eso tiene que ver con la mirada de la película, de qué lado se pone la película”, le decía Nicolás Branca a la diaria tras el estreno.

Producida por Pensa&Rocca Cine y U Films, y con un elenco integrado por Enzo Vogrincic, Rafael Spregelburd, Horacio Camandulle, Rogelio Gracia, Roxana Blanco, Lara Sofía y Santiago Sanguinetti, 9 había sido distinguida ex aequo por la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales como Mejor Película de la Competencia Latinoamericana en el Festival de Mar del Plata 2021.

Leé más sobre 9: 9: Un Luis Suárez deprimido, con dejos de 25 Watts

Garra habló con los directores y uno de los actores de la película 9

Leé más sobre Madres paralelas: La banalidad del bien: una mirada a Madres paralelas

La cámara amorosa de Pedro Almodóvar: una mirada a Madres paralelas