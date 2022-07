Si bien la productora AM no brindó más detalles sobre el espectáculo, está confirmada la actuación de Jaime Roos el 26 de noviembre en el estadio Centenario y en los próximos días se pondrán a la venta las localidades. Según confirmaron desde la productora AM a la diaria, será el cierre del ciclo Mediosiglo, un show en el que el músico repasa hitos de su carrera.

Jaime Roos actuó por última vez en Montevideo el 17 de diciembre, cuando puso en escena su postergado retorno. El espectáculo marcó un mojón simbólico en el retorno de los grandes shows luego de la pandemia. Después repitió el espectáculo en febrero, en el hotel Enjoy de Punta del Este.