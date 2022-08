El Centro Cultural de Música (CCM), en la temporada de sus 80 años, continúa su ciclo de presentaciones con la llegada de Joshua Bell, uno de los más grandes violinistas del circuito internacional. La cita es el lunes 5 de setiembre, en el Auditorio del Sodre, a partir de las 19.30.

“Poder anunciar a Joshua Bell en nuestra temporada es un privilegio y un motivo de orgullo. Viene en su doble rol de director y solista de una orquesta histórica de excelencia británica como es The Academy of St Martin in the Fields”, cuenta la presidenta del CCM, María Julia Caamaño.

Como violinista Bell “tiene un sonido de una belleza subyugante en el que inciden una técnica extraordinaria y el instrumento en el que toca, un Stradivarius ex Huberman de 1713”, en palabras de Caamaño. El instrumento, que Bell posee desde principios de siglo, está valuado por encima de los diez millones de dólares.

“Bell tiene una sensibilidad musical, un fraseo que encanta, y atrae el hecho de que va a interpretar el Concierto para violín de Tchaikovsky como solista, de una inmensa dificultad y a su vez una obra hermosísima”, agrega Caamaño.

“La orquesta Academy of St Martin in the Fields tiene un espíritu colegiado, y en las obras sinfónicas -la Obertura Egmont y la Séptima Sinfonía de Beethoven- Joshua Bell toma el sitio del primer violín y desde allí la lidera produciendo una sinergia única, con la exigencia de una concentración extrema de la orquesta, que genera electricidad en la sala”, detalla.

El concierto será “un gran acontecimiento para la vida musical del país”, acorde con la política educativa y de difusión del CCM, cuyo anhelo es “que estos artistas visitantes dejen inspiración y enseñanzas”. Para eso se invitó al concierto a los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Sodre, la Orquesta Juvenil del Sodre, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica Municipal.

“En esta era pospandémica nuestra institución lucha por seguir aportando calidad al panorama musical de la ciudad, y por que Montevideo pueda gozar de orquestas, ensambles y artistas que se presentan en las salas más prestigiosas del mundo”, agregó. La noche cerrará con la Academy interpretando la poderosa Sinfonía Eroica de Beethoven.

Las entradas están en venta en la página de Tickantel, locales de pago y boletería del Auditorio Nacional Adela Reta.