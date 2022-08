Caamaño es, además, presidenta del Centro Cultural de Música (CCM), que en 2022 celebra sus primeros 80 años con un ciclo de abono internacional, que también regresó después de dos años. Contó cómo se viene desarrollando ese ciclo: “Hubo dos conciertos maravillosos en el CCM: el de la Orquesta Filarmónica Real de Lieja con un excepcional pianista que nos dejó subyugados, Nikolay Lugansky, y el retorno de la soprano Nadine Sierra a Montevideo. La nombraba recién: la presentó La escena vocal en 2015 y hoy es una estrella que llegó de cantar en la Scala de Milán, en el Metropolitan de Nueva York y se la disputan todos los grandes teatros del mundo. Pregunten a cualquiera que haya estado en el recital: fue sublime. Ahora el CCM presenta al gran violinista Joshua Bell con esa orquesta británica de primera línea, Academy of St Martin in the Fields, el 5 de setiembre en el Sodre”.