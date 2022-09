Desde este lunes hasta el sábado 1º de octubre, Montevideo será sede de Semana Infiel: la traducción literaria en primera plana, un evento que incluye diversas actividades que celebran, visibilizan y discuten el fenómeno de la traducción literaria, a partir de los distintos actores del proceso traductor.

La organización corre por parte de “Historia de la traducción literaria en Uruguay”, un grupo de investigación formado por Lucía Campanella, Leticia Hornos Weisz, Rosario Lázaro Igoa y Cecilia Torres Rippa, que ya había llevado adelante un ciclo internacional, pero esta vez busca una mirada más transversal. “Salir un poco del ámbito académico para generar espacios de difusión y de divulgación, no tanto de lo que hacemos sino más bien del fenómeno en sí, que es algo que está poco discutido como objeto de conocimiento y como práctica”, explicó Hornos a la diaria.

“Tratamos de contemplar todos los espacios. Por un lado, el académico, con la charla que va a dar Gabriela Villalba, que viene de Buenos Aires, es profesora de la UBA, traductora del francés y profesora de lenguas vivas”. El conversatorio “Investigación en variedades lingüísticas y formación en traducción”, en el que también participará Laura Masello, será el lunes a partir de las 18.00 en el Espacio Francófono de la Facultad de Artes (18 de Julio 1772).

Esa misma noche, desde las 21.00, en Escaramuza (Pablo de María 1185) será la mesa redonda “Yo voseo, ¿vos voseás? Dale, voseá al traducir”, sobre el voseo editorial. “Ahí se integran otros actores, porque están Lil Sclavo que es traductora, Micaela van Muylem que es docente y traductora, y Julia Ortiz que es editora. Ellas van a estar hablando sobre el voseo en general, cada una desde su experiencia concreta como traductora y como docente”, explicó Hornos.

“Después está el taller, que son tres días y lo dicta Micaela. Tuvimos que poner cupos por una cuestión operativa, pero la idea es llevar al campo de la práctica lo que implica leer una traducción”. Titulado “¿Cómo leemos traducciones?”, será también en Escaramuza, de martes a jueves de 18.30 a 20.00, con inscripción previa.

“La última charla, que cubre todos los ejes de la traducción, es sobre el tema de los subsidios a las traducciones”, agregó. Se trata de “Estímulos internacionales a la traducción”, charla informativa el viernes a las 13.00 en el Centro Cultural de España (Rincón 629). Se hablará de los mecanismos existentes a nivel institucional para fomentar la traducción literaria en nuestro país.

Finalmente, el sábado, Día Internacional de la Traducción, desde las 12.00 en el Cultural Alfabeta (Barreiro 3231), el programa radial Oír con los ojos entrevistará a Lucía Campanella y Cecilia Torres Rippa a propósito de la traducción de Arcadie, de Emmanuelle Bayamack-Tam, editada recientemente por El Cuenco de Plata. Se podrá seguir la charla en vivo o a través de Radiomundo.

Bien, ¿y vos?

Durante la charla, Hornos dio su opinión personal sobre el voseo en las traducciones literarias y cuánto están acostumbrados los lectores a encontrarse con textos neutros. “Lo neutral es la norma, y no es una visión que esté exenta de un sesgo ideológico fuerte, porque atrás hay un interés de mercado, se va a pretender vender el libro en otros espacios hispanohablantes. Por lo tanto, si ponés ‘vos’ y ponés ‘trolos’... Se han criticado muchas traducciones justamente por ser tan localizadas”.

“Micaela van Muylem va a traer algunos de estos ejemplos. Se la critica por decir ‘bardo’, ‘trolo’ y otras cosas, siendo que el autor se supone que viene de otro contexto cultural. Pero la lectura está situada en un lugar, y sobre todo el traductor, que no es invisible y que no es neutro. También enuncia, y enuncia desde un lugar. Eso también es importante: poder asumir una posición en la enunciación. Si lo vas a hacer neutro, con quién dialogás, desde dónde estás. Si vas a estar traduciendo para contemplar las expectativas comunicativas del otro o si vas a ser un poco más consecuente con cómo te encontrás vos parado como usuario de la lengua, y de la lengua en el Río de la Plata”.

Cada lector tendrá sus preferencias. “Siempre van a existir lectores que digan: ‘Me choca que acá Herman Hesse hable de vos’. Pero está bueno llamar la atención sobre el fenómeno, que no es desnaturalizar el tuteo como si fuese una forma correcta o quizás un poco menos violenta de traducir. Porque atrás de todo esto de la normatividad y de lo neutral, hay un montón de representaciones. Lo neutro suena artificioso, pero lo rioplatense es un poco violento. Ahí, es tomar una posición y ser consecuente con eso, sin que eso signifique vosear siempre. Lo harás o no de acuerdo con el texto, de acuerdo con un montón de variables que están atravesando la práctica en sí. Pero está bueno que el lector se detenga en que hay opciones, y que esas opciones están tensionadas por cuestiones ideológicas y por cuestiones editoriales, de mercado. No es un texto plano, no estás leyendo el original. Eso es lo que motiva tanto el taller como la charla”.