Continúa el año del 75° aniversario de la Comedia Nacional y una de las últimas obras de la temporada será Esperando la carroza, de Jacobo Langsner, en versión de Jimena Márquez, quien además está a cargo de la dirección. Se estrenará en el teatro Macció de San José el 9 y 10 de setiembre y luego seguirá la gira por el interior, para presentarse finalmente en la Sala Verdi de Montevideo a partir del 12 de octubre.

Para hacer un balance de este año y anticipar la llegada de Esperando la Carroza, la diaria conversó con José Miguel Onaindia, integrante del consejo artístico de la Comedia en representación del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM). “Es un año muy especial, porque es el primer año en que realmente se ha podido retomar la actividad en forma habitual. Y coincide con la asunción de una nueva dirección en la Comedia”, dijo, y agregó que esto “merecía una visión nueva de cómo enfrentar el año”.

Entre los hechos destacados por Onaindia está “la apertura de la comedia hacia el teatro independiente y la realización de coproducciones con el teatro independiente”, como la Trilogía de la indignación del director catalán Esteve Soler. “Por otro lado”, agregó, “también este hecho de estrenar una obra en el interior es un signo de que, si bien la Comedia es un elenco oficial de la IM, tiene esa vocación de apertura hacia todo el territorio, como su mismo nombre indica”. Y luego, “una apuesta a las directoras mujeres, a la apertura de género”. Se refirió en particular a Estudio para La mujer desnuda, escrita y dirigida por Leonor Courtoisie, con dramaturgia de Laura Pouso y en homenaje a Armonía Somers. “Pudieron lograr un espectáculo que fue un hito, porque prácticamente se hizo a funciones agotadas, y posiblemente eso lleve a una reposición el año próximo. Estos hechos, más el estreno de Constante [https://ladiaria.com.uy/cultura/articulo/2022/8/un-duelo-entre-tiempos-reponen-constante-de-calderon-calderon-calderon/], más la salida al exterior de la Comedia [que viajó este año a España y en 2021 a Miami] y el estreno de una obra especialmente encomendada para estrenar internacionalmente parece que señalan esta nueva forma de la Comedia, que toma lo bueno de su pasado, de estos 75 años y de las gestiones inmediatamente anteriores, y que las renueva en una propuesta que tiene esta apertura hacia todo el territorio”.

Respecto de la programación de la temporada, Onaindia explicó que se debate el consejo artístico, y finalmente pasa por la decisión del director de la Comedia, Gabriel Calderón. “Se debate no solamente cuáles son los textos, cuáles son las propuestas escénicas, [sino también] qué es lo que nos interesa, cómo nos interesa dialogar con la comunidad y con este complejo mundo contemporáneo. Y también ver qué es lo que hace falta. Tenemos una mirada muy pendiente de lo que está sucediendo en el resto de la escena uruguaya, especialmente la montevideana, para ver qué es lo que la Comedia puede ofrecer que sea singular y complementario. Los elencos oficiales y los teatros públicos se justifican en la medida en que puedan aportar al medio algo que el medio no puede dar. Eso lo tenemos muy presente al momento de elegir”.

Finalmente, la conversación volvió a Esperando la carroza. “Las efemérides a veces no sirven para nada y son nada más que recuerdos o hitos históricos. Pero a veces sirven para replantearse producir algún acontecimiento de impacto en la comunidad. Y en este caso eran los 60 años del estreno que realizó la Comedia en la misma sala donde se va a presentar en Montevideo, la Sala Verdi. Casualmente, no fue un gran éxito de público. Luego hubo una representación que hizo el Circular que sí tuvo un gran impacto, pero la de la Comedia en 1962 no tuvo la masividad y el conocimiento que tiene la gente de los diálogos, con fanáticos que andan por todo el mundo repitiendo los diálogos del texto de Langsner”.

“Lo conversamos con Gabriel y con otras personas, cómo a veces la función de un elenco público y de un teatro público no es producir un éxito de inmediato, sino producir un hecho artístico que tal vez vaya a tener un impacto años más tarde. Obviamente los espectáculos los hacemos con vocación de masividad y de llenar las salas, pero puede haber algún porcentaje que no lo logre”, dijo. “En este caso hay una gran expectativa, porque es el texto original, pero es la mirada de Jimena Márquez, que es una directora que tiene su propia personalidad, reconocida por el público en todas las disciplinas, y creemos que va a ser una mirada singular y propia sobre ese texto clásico”.

La celebración

Como parte de los festejos, la Comedia y el Centro de Exposiciones Subte proyectaron la exposición La celebración. Cuatro actos de teatro sin teatro, que promueve el diálogo entre disciplinas y la reflexión sobre la práctica artística actual, a través de cuatro artistas visuales: Candela Bado, Rita Fischer, Juan Pedro Fabra y Fidel Sclavo. Cuatro instalaciones creadas especialmente para conectar con la historia, el legado y las personas que integraron la Comedia, enlazadas con obras representadas a lo largo de la historia del elenco público.

La exposición, que se inauguró el 18 de agosto, seguirá abierta en el Subte (en la Plaza del Entrevero) hasta el 15 de octubre, de lunes a sábados de 12.00 a 19.00 con entrada gratuita.